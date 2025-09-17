5 hierbas aromáticas para plantar en septiembre y tener condimentos frescos todo el año

Hierbas aromáticas cultivadas en primavera aseguran condimentos frescos todo el año, ideales para plantas de jardín y huertas en casa.

Con la llegada de la primavera argentina el 21 de septiembre, es un momento perfecto para iniciar una huerta de hierbas aromáticas. Estas plantas, fáciles de cuidar, se adaptan a macetas o canteros y ofrecen hojas frescas para condimentar comidas durante todo el año. Además, aportan perfume al jardín y atraen polinizadores beneficiosos, como señala esta guía sobre plantas y jardinería.

Albahaca (Ocimum basilicum) image La albahaca es una de las hierbas más populares en la cocina. Crece bien en macetas, requiere sol pleno y riego frecuente. En primavera germina rápido y sus hojas frescas se pueden cosechar de forma continua. Es indispensable en salsas, ensaladas y platos mediterráneos.

Perejil (Petroselinum crispum) image El perejil es resistente y se adapta a media sombra. Es una planta bianual que florece al segundo año, aunque conviene renovarla cada temporada. Ideal para macetas medianas, su crecimiento es rápido y ofrece hojas ricas en vitaminas y minerales.

Orégano (Origanum vulgare) image El orégano prospera en suelos bien drenados y necesita sol directo. Es una hierba perenne muy usada en la cocina argentina, sobre todo en pizzas y guisos. Florece en verano y atrae abejas, por lo que también beneficia la polinización en la huerta.

Tomillo (Thymus vulgaris) El tomillo es una hierba rústica, muy tolerante a la sequía, ideal para climas secos y suelos pedregosos. Su aroma intenso lo convierte en un condimento clave para carnes y verduras. Además, se mantiene verde durante todo el año, con mínimos cuidados.

Menta (Mentha spp.) image La menta es muy versátil y puede crecer en sombra parcial, aunque prefiere suelos húmedos y fértiles. Se recomienda cultivarla en macetas separadas, ya que tiende a expandirse rápidamente. Sus hojas se usan tanto en infusiones como en postres y tragos frescos. Consejos para una huerta aromática exitosa Elegir macetas con buen drenaje y sustrato fértil.

Ubicar las hierbas al sol, salvo perejil y menta que aceptan media sombra.

Cosechar hojas con frecuencia para estimular nuevos brotes.

Evitar riegos excesivos que favorecen hongos en hojas tiernas.