Agua con cáscaras de papa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El agua de cáscaras de papa tiene muchos beneficios, por lo que la próxima vez que cocines vas a querer guardarlas y no dejarlas ir junto con la basura.

En la cocina de cualquier casa argentina, las papas nunca faltan porque son protagonistas de mil recetas: desde un puré cremoso hasta unas papas al horno para acompañar un asado. Sin embargo, lo que casi siempre termina en la basura son sus cáscaras que esconden un recurso valioso para el cuidado de las plantas.

El agua con cáscaras de papa es un truco casero, simple y económico, que permite revitalizar el crecimiento y aportar nutrientes sin necesidad de fertilizantes químicos.

¿Qué beneficios tiene el agua con cáscaras de papa? La papa es rica en minerales como potasio, fósforo, magnesio y pequeñas cantidades de hierro, todos fundamentales para el desarrollo vegetal. Cuando se hierven las cáscaras, parte de estos nutrientes se liberan en el agua, que se transforma en un fertilizante líquido natural.

En conjunto, estos minerales actúan como un “cóctel energético” que puede darle un empujón a plantas que se ven apagadas o que están atravesando etapas de crecimiento.

El potasio ayuda a la floración y al buen desarrollo de los frutos.

El fósforo estimula la formación de raíces fuertes y hojas sanas.

El magnesio interviene en la producción de clorofila, clave para que las hojas mantengan ese verde intenso.

Cómo preparar el agua con cáscaras de papa Solo se necesita lo que normalmente tirarías después de pelar las papas y una olla con agua. Lavar bien las cáscaras para quitar restos de tierra o químicos que puedan haber quedado. Colocarlas en una olla con un litro de agua y llevar a hervor durante 10 minutos. Dejar enfriar completamente antes de usar. Colar para retirar las cáscaras y quedarse solo con el líquido. Ese agua, de color ligeramente marrón o amarillento, ya está lista para usarse como fertilizante casero. Cómo aplicarla en las plantas Existen dos formas principales de aprovechar este recurso: Riego en la base : se vierte directamente sobre la tierra, como si fuera agua común. Esto enriquece el sustrato y las raíces absorben los nutrientes poco a poco.

Pulverización: se coloca en un rociador y se aplica sobre hojas y tallos, aunque lo más efectivo sigue siendo el riego en el suelo. Precauciones y consejos para usarla sin riesgos Usar el agua el mismo día: no conviene guardarla más de 24 horas, ya que puede fermentar y generar mal olor.

No excederse: lo ideal es aplicar cada 15 días, alternando con riegos comunes. Un exceso de nutrientes también puede desequilibrar el suelo.

Evitar cáscaras verdes o con brotes: esas partes de la papa contienen solanina, una sustancia tóxica que no es recomendable para las plantas.

Comenzar en pocas macetas: siempre es mejor probar en una o dos plantas antes de expandir el método a todo el jardín. Qué plantas se benefician más Aunque el agua con cáscaras de papa es apta para la mayoría de las especies, hay algunas que responden especialmente bien: Tomateras, zapallos y pimientos, por su alta demanda de potasio.

Plantas con flores , como geranios o petunias, que necesitan un empujón extra para florecer con fuerza.

, como geranios o petunias, que necesitan un empujón extra para florecer con fuerza. Hortalizas de hojas verdes, como acelga o lechuga, que aprovechan el fósforo y el magnesio. tomatera