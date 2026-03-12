Por qué no deberías bañarte mientras el lavarropas está funcionando: los riesgos ocultos

Mucha gente cree que bañarse mientras el lavarropas funciona es una excelente manera de ganar tiempo en la rutina diaria. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica puede traer serias complicaciones que van desde quemaduras accidentales por cambios de temperatura hasta fallas graves en el sistema eléctrico de las viviendas construidas antes de 1960.

En departamentos o casas donde el lavarropas y la ducha comparten la misma toma de agua, el funcionamiento del electrodoméstico suele provocar caídas repentinas en la presión. Esto no es solo una molestia; la interrupción del flujo genera variaciones térmicas extremas que pueden convertir una ducha placentera en un riesgo de quemadura o en un golpe de agua helada en cuestión de segundos.

image El impacto en la presión del agua y la temperatura Este fenómeno es particularmente frecuente en viviendas con instalaciones obsoletas o en zonas rurales donde las cañerías no están preparadas para la demanda simultánea. Cuando el lavarropas inicia su ciclo de carga, absorbe gran parte del caudal disponible, alterando el equilibrio del sistema. Esta competencia por el recurso obliga a los calentadores a trabajar de manera irregular, lo que explica los cambios bruscos de temperatura que sufren los usuarios en el baño.

Más allá del confort, existe una razón técnica vinculada a la infraestructura eléctrica que desaconseja el uso compartido. Las instalaciones antiguas suelen tener tableros y cables que no soportan la carga combinada de un lavarropas en ciclo de calentamiento y un termotanque eléctrico funcionando a plena potencia. Este exceso de demanda puede derivar en un cortocircuito o reducir drásticamente la vida útil de las llaves térmicas y el cableado del hogar.

image Además de peligroso, es altamente costoso El motivo detrás de este riesgo reside en la intensidad de corriente que requieren estas máquinas para calentar el agua internamente. Cuando dos dispositivos de alta resistencia funcionan a la vez, el calor generado en los cables de la pared aumenta, lo que en sistemas obsoletos deteriora el aislante plástico y eleva la probabilidad de fallas graves. Además, esta sobreexigencia se traduce de forma inmediata en un aumento del consumo eléctrico, inflando significativamente el costo de la factura al final del mes.

image Para evitar estos inconvenientes y proteger el presupuesto familiar, la recomendación principal es escalonar las tareas domésticas. Lo ideal es aprovechar las horas de tarifa reducida para el funcionamiento del lavarropas y dejar el horario del baño libre de otras cargas pesadas. De esta forma, se garantiza la seguridad de los residentes, se cuida la integridad de los electrodomésticos y se previene un desgaste innecesario en la instalación eléctrica general de la propiedad.