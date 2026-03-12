12 de marzo de 2026 - 11:19

Por qué no deberías bañarte mientras el lavarropas está funcionando: los riesgos ocultos

Usar ambos servicios simultáneamente provoca caídas de presión, cambios bruscos de temperatura y pone en riesgo las instalaciones eléctricas de casas antiguas.

Usar el lavarropas al mismo tiempo que te duchas puede ser muy peligroso.

Usar el lavarropas al mismo tiempo que te duchas puede ser muy peligroso.

Foto:

Por Sofía Serelli

Mucha gente cree que bañarse mientras el lavarropas funciona es una excelente manera de ganar tiempo en la rutina diaria. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica puede traer serias complicaciones que van desde quemaduras accidentales por cambios de temperatura hasta fallas graves en el sistema eléctrico de las viviendas construidas antes de 1960.

Leé además

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

En departamentos o casas donde el lavarropas y la ducha comparten la misma toma de agua, el funcionamiento del electrodoméstico suele provocar caídas repentinas en la presión. Esto no es solo una molestia; la interrupción del flujo genera variaciones térmicas extremas que pueden convertir una ducha placentera en un riesgo de quemadura o en un golpe de agua helada en cuestión de segundos.

image

El impacto en la presión del agua y la temperatura

Este fenómeno es particularmente frecuente en viviendas con instalaciones obsoletas o en zonas rurales donde las cañerías no están preparadas para la demanda simultánea. Cuando el lavarropas inicia su ciclo de carga, absorbe gran parte del caudal disponible, alterando el equilibrio del sistema. Esta competencia por el recurso obliga a los calentadores a trabajar de manera irregular, lo que explica los cambios bruscos de temperatura que sufren los usuarios en el baño.

Más allá del confort, existe una razón técnica vinculada a la infraestructura eléctrica que desaconseja el uso compartido. Las instalaciones antiguas suelen tener tableros y cables que no soportan la carga combinada de un lavarropas en ciclo de calentamiento y un termotanque eléctrico funcionando a plena potencia. Este exceso de demanda puede derivar en un cortocircuito o reducir drásticamente la vida útil de las llaves térmicas y el cableado del hogar.

image

Además de peligroso, es altamente costoso

El motivo detrás de este riesgo reside en la intensidad de corriente que requieren estas máquinas para calentar el agua internamente. Cuando dos dispositivos de alta resistencia funcionan a la vez, el calor generado en los cables de la pared aumenta, lo que en sistemas obsoletos deteriora el aislante plástico y eleva la probabilidad de fallas graves. Además, esta sobreexigencia se traduce de forma inmediata en un aumento del consumo eléctrico, inflando significativamente el costo de la factura al final del mes.

image

Para evitar estos inconvenientes y proteger el presupuesto familiar, la recomendación principal es escalonar las tareas domésticas. Lo ideal es aprovechar las horas de tarifa reducida para el funcionamiento del lavarropas y dejar el horario del baño libre de otras cargas pesadas. De esta forma, se garantiza la seguridad de los residentes, se cuida la integridad de los electrodomésticos y se previene un desgaste innecesario en la instalación eléctrica general de la propiedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Una limpieza simple con dos ingredientes accesibles permite desinfectarlo durante meses.

Solo 2 ingredientes eliminan para siempre el moho del dispensador del lavarropas

Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Fideos caseros con solo tres ingredientes: una receta sin harina y muy saludable

los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos