Decile adiós al sarro y al mal olor en el lavarropas con solo 2 ingredientes: no es vinagre ni bicarbonato

Con el uso frecuente, el tambor, las cañerías internas y el cajón del detergente del lavarropas comienzan a acumular sarro, restos de jabón y humedad. Esa combinación genera malos olores y reduce la eficiencia del lavado, acortando la vida útil del electrodoméstico. Aunque el vinagre y el bicarbonato son los remedios más conocidos, existen dos alternativas muy efectivas.

Estos métodos utilizan productos que pueden encontrarse en casa o son fáciles de conseguir y que, aplicados cada algunos meses, ayudan a eliminar residuos, desinfectar el interior y prevenir la formación de bacterias sin dañar el equipo.

Uno de los métodos más sorprendentes para eliminar el sarro y el mal olor del lavarropas consiste en usar una pastilla lavavajillas, de las que se utilizan en el lavaplatos automático.

Este producto está diseñado para desengrasar, desinfectar y disolver restos incrustados, lo que lo convierte en la solución más precisa para la limpieza interna del electrodoméstico.

Este método es especialmente útil en zonas con agua dura, donde el sarro se forma con mayor rapidez. Además, ayuda a neutralizar los olores desagradables que se impregnan en el tambor y luego pasan a la ropa.

Para mantener el lavarropas en buen estado, se recomienda realizar esta limpieza cada 2 o 3 meses, como parte del mantenimiento preventivo.

limpieza de lavarropas WEB

Ácido cítrico: el ingrediente clave para combatir el sarro desde adentro

El segundo método efectivo para limpiar el lavarropas que ofrece el sitio de Better Homes & Gardens es el uso de ácido cítrico, un compuesto natural con gran poder desincrustante.

Este ingrediente es ampliamente utilizado para eliminar depósitos de cal y sarro en electrodomésticos, sin corroer las superficies internas.

Para aplicarlo correctamente, se debe colocar la cantidad de un puñado de ácido cítrico directamente en el tambor, siempre con el lavarropas vacío. Luego, se programa un ciclo de lavado largo con agua caliente. Durante el proceso, el ácido actúa disolviendo los restos minerales que se adhieren a las paredes internas y a las cañerías.

Este método no solo elimina el sarro, sino que también ayuda a erradicar bacterias y hongos que provocan el típico olor a humedad. A diferencia de otros productos, el ácido cítrico no deja residuos pegajosos ni afecta las gomas o piezas internas del lavarropas.

Para un mantenimiento adecuado, este procedimiento puede repetirse cada dos meses, especialmente si el lavarropas se utiliza con frecuencia o si se lavan prendas a bajas temperaturas, que favorecen la acumulación de residuos.

limpieza de lavarropas WEB

Mantener limpio el lavarropas por dentro es clave para evitar el sarro, los malos olores y el desgaste prematuro del equipo. Con solo una pastilla lavavajillas cada 2 o 3 meses o una limpieza periódica con ácido cítrico, es posible lograr los resultados deseados.