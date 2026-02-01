2 ingredientes impiden que la capa de hielo se forme en el congelador de la heladera

Con el paso del tiempo, las heladeras comienzan a formar una capa de hielo cada vez más gruesa en el congelador. Aunque parezca inevitable, existen 2 ingredientes simples y caseros que ayudan a prevenir este problema sin utilizar productos costosos ni intentar descongelarlo constantemente.

La clave está en crear una barrera protectora en las paredes internas del congelador. Dos ingredientes comunes, que siempre están en casa, pueden solucionar el inconveniente a corto plazo y evitar que el hielo vuelva a aparecer por semanas.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente multifunción en la limpieza del hogar , y también ayuda a evitar que se forme hielo en el congelador.

Este método funciona porque el bicarbonato ayuda a absorber la humedad residual y deja las superficies más limpias y secas, lo que dificulta la cristalización del agua.

Este procedimiento crea una superficie menos propensa a retener humedad, lo que retrasa notablemente la formación de escarcha. Además, el bicarbonato ayuda a neutralizar olores, un beneficio extra que mejora el funcionamiento general del congelador.

limpieza de congelador WEB

Aceite de cocina o glicerina: una barrera invisible contra el hielo

Otra alternativa efectiva que recomienda el sitio The Family Handyman consiste en usar aceite de cocina o glicerina para evitar que el hielo se adhiera a las paredes del congelador.

A diferencia del bicarbonato, este método funciona creando una película protectora que actúa como barrera física frente a la humedad.

El procedimiento es muy sencillo

Al igual que en el método anterior, primero se debe descongelar por completo el freezer y secar bien las superficies. Luego, se coloca una mínima cantidad de aceite de cocina o glicerina sobre un trapo limpio y seco, y se pasa suavemente por las paredes internas del congelador. No se trata de dejar las superficies aceitosas, sino apenas satinadas. Esta capa casi imperceptible impide que el vapor de agua se adhiera y se transforme en hielo. Como resultado, la escarcha tarda mucho más en formarse y, cuando aparece, suele ser mucho más fina y fácil de retirar.

Este truco es especialmente útil en heladeras que no son no frost y permite espaciar considerablemente los descongelados, mejorando la eficiencia del electrodoméstico.

limpieza de congelador WEB

La formación de hielo en el congelador no es inevitable. Si el electrodoméstico no está con una pérdida considerable, con simples hábitos de limpieza y el uso de productos cotidianos mencionados, es posible suspender momentáneamente la acumulación de escarcha y prolongar el buen funcionamiento de la heladera.