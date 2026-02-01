1 de febrero de 2026 - 16:22

2 ingredientes impiden que la capa de hielo se forme en el congelador de la heladera

No es un problema menor: la acumulación de hielo en el congelador reduce el espacio y hace que la heladera consuma más energía. 2 ingredientes lo solucionan.

Estos ingredientes aplicados ayudan a ahorrar energía.

Estos ingredientes aplicados ayudan a ahorrar energía.

Con el paso del tiempo, las heladeras comienzan a formar una capa de hielo cada vez más gruesa en el congelador. Aunque parezca inevitable, existen 2 ingredientes simples y caseros que ayudan a prevenir este problema sin utilizar productos costosos ni intentar descongelarlo constantemente.

La clave está en crear una barrera protectora en las paredes internas del congelador. Dos ingredientes comunes, que siempre están en casa, pueden solucionar el inconveniente a corto plazo y evitar que el hielo vuelva a aparecer por semanas.

Estos ingredientes aplicados ayudan a ahorrar energía.

Estos ingredientes aplicados ayudan a ahorrar energía.

Bicarbonato de sodio: el método simple que reduce la formación de hielo

El bicarbonato de sodio es un ingrediente multifunción en la limpieza del hogar, y también ayuda a evitar que se forme hielo en el congelador.

Este método funciona porque el bicarbonato ayuda a absorber la humedad residual y deja las superficies más limpias y secas, lo que dificulta la cristalización del agua.

  1. Para aplicarlo correctamente, primero hay que vaciar el congelador y desconectar la heladera.
  2. Una vez que el hielo existente se derrite por completo y las paredes están totalmente secas, se humedece apenas un trapo limpio con agua y se le agrega una pequeña cantidad de bicarbonato.
  3. Con ese paño se limpian suavemente las paredes internas del congelador, sin necesidad de frotar con fuerza.
  4. Luego, se deja secar al aire durante unos minutos antes de volver a encender el electrodoméstico.

Este procedimiento crea una superficie menos propensa a retener humedad, lo que retrasa notablemente la formación de escarcha. Además, el bicarbonato ayuda a neutralizar olores, un beneficio extra que mejora el funcionamiento general del congelador.

limpieza de congelador

Aceite de cocina o glicerina: una barrera invisible contra el hielo

Otra alternativa efectiva que recomienda el sitio The Family Handyman consiste en usar aceite de cocina o glicerina para evitar que el hielo se adhiera a las paredes del congelador.

A diferencia del bicarbonato, este método funciona creando una película protectora que actúa como barrera física frente a la humedad.

El procedimiento es muy sencillo

  1. Al igual que en el método anterior, primero se debe descongelar por completo el freezer y secar bien las superficies.
  2. Luego, se coloca una mínima cantidad de aceite de cocina o glicerina sobre un trapo limpio y seco, y se pasa suavemente por las paredes internas del congelador.
  3. No se trata de dejar las superficies aceitosas, sino apenas satinadas. Esta capa casi imperceptible impide que el vapor de agua se adhiera y se transforme en hielo.
  4. Como resultado, la escarcha tarda mucho más en formarse y, cuando aparece, suele ser mucho más fina y fácil de retirar.

Este truco es especialmente útil en heladeras que no son no frost y permite espaciar considerablemente los descongelados, mejorando la eficiencia del electrodoméstico.

limpieza de congelador

La formación de hielo en el congelador no es inevitable. Si el electrodoméstico no está con una pérdida considerable, con simples hábitos de limpieza y el uso de productos cotidianos mencionados, es posible suspender momentáneamente la acumulación de escarcha y prolongar el buen funcionamiento de la heladera.

