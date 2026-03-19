19 de marzo de 2026 - 08:20

Ni horno ni batidora: la receta fácil para hacer budín casero con ingredientes que seguro tenés en casa

Estas recetas de comida dulce usan pocos ingredientes y permiten hacer un budín casero en sartén, fácil, rápido y sin complicaciones.

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Por Ignacio Alvarado

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Lo mejor de estas recetas es que podés resolver una comida dulce con lo que tenés en casa. No necesitás técnicas complejas ni herramientas especiales: solo un bowl, una cuchara y algunos ingredientes básicos. Así, esta preparación se vuelve perfecta para cualquier momento del día.

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Además, estas recetas son ideales para principiantes. Con pasos simples y pocos ingredientes, podés lograr un budín húmedo y sabroso. Esta comida demuestra que cocinar en casa puede ser fácil, económico y muy satisfactorio.

Otra ventaja es la posibilidad de personalizar. Podés sumar cacao, ralladura de limón o chips de chocolate a los ingredientes. Estas recetas permiten adaptar la comida según tus gustos sin perder la practicidad.

Ingredientes (6 porciones)

Para estas recetas de comida dulce necesitás pocos ingredientes, algo que hace esta preparación muy accesible.

  • 2 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 100 ml de aceite

  • 150 ml de leche

  • 250 g de harina leudante

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Aceite o manteca, para la sartén

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Estos ingredientes forman parte de muchas recetas clásicas de comida casera.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá los huevos con el azúcar hasta integrar. En estas recetas, no hace falta batidora para lograr una buena base de comida.

  • Agregá el aceite, la leche y la vainilla. Integrá bien los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Incorporá la harina leudante de a poco, mezclando para evitar grumos. Estos ingredientes son clave para la textura final.

  • Calentá una sartén a fuego mínimo y engrasala. Esto evita que la comida se pegue durante la cocción.

  • Volcá la preparación, tapá y cociná durante 25 minutos a fuego bajo.

  • Verificá la cocción con un palillo y dejá enfriar antes de servir.

El resultado es una comida dulce, húmeda y muy fácil de hacer. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes podés lograr un budín casero delicioso sin horno ni batidora.

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