No tires las cenizas del asado, son un tesoro: por qué reciclarlas es ideal para cuidar tus plantas

En los últimos meses, el uso de productos caseros para el cuidado de las plantas ganó protagonismo entre quienes buscan alternativas económicas y más naturales para mantener sus plantas. Dentro de esas prácticas, la combinación de ceniza de madera con vinagre comenzó a despertar interés por su potencial como fertilizantes líquidos.

Solo con reciclar 1 botella de plástico: el truco alemán para mantener tu casa fresca y ventilada

No las tires, son un tesoro: cómo reciclar las cáscaras de bananas en tu hogar

Aunque a primera vista pueda parecer una mezcla poco intuitiva, especialistas en jardinería explican que, aplicada correctamente, puede aportar nutrientes útiles y favorecer el desarrollo vegetal sin recurrir a productos industriales.

cuidado de plantas ante el calor

La combinación de ceniza de madera y vinagre permite aprovechar minerales que, en estado sólido, las plantas no absorben con facilidad . La ceniza aporta calcio, potasio y magnesio, nutrientes clave para el crecimiento y el fortalecimiento vegetal.

El vinagre cumple una función química específica: al reaccionar con la ceniza, libera esos minerales y los vuelve solubles, facilitando su incorporación en una preparación líquida utilizable como biofertilizante suave . Usada de forma correcta, esta mezcla puede ayudar a corregir deficiencias leves y complementar el mantenimiento general del jardín.

- Ceniza de madera limpia, sin restos de carbón ni aditivos.

- Vinagre blanco común.

- Recipiente resistente.

- Embudo.

- Filtro de papel.

- Agua.

- Jarra o botella medidora.

plantas de interior

Paso a paso a realizar

- Colocar la ceniza de madera en un recipiente.

- Agregar un chorro pequeño de vinagre, en proporción a la cantidad de ceniza disponible.

- Dejar que se produzca la reacción química, visible por la formación de burbujas.

- Esperar unos minutos hasta que la efervescencia disminuya.

- Filtrar la mezcla con un embudo y un filtro de papel para eliminar todo resto sólido.

- Una vez obtenido el líquido, diluirlo en agua antes de usar.

- Utilizar una proporción aproximada de diez mililitros de la mezcla en cuatro litros de agua.

- Aplicar sobre el sustrato, nunca puro ni en exceso.

Jardín Jardín y jardinería eligen plantas resistentes que cuidan el hogar naturalmente

Ventajas de este proceso

- Aprovecha residuos de forma ecológica.

- Aporta minerales esenciales para las plantas.

- Funciona como biofertilizante económico y accesible.

- Reduce la dependencia de productos industriales.

- Permite una aplicación controlada y adaptable según la dilución.

- Contribuye al mantenimiento general del jardín si se usa con moderación.