30 de enero de 2026 - 17:04

No tires las cenizas del asado, son un tesoro: por qué reciclarlas es ideal para cuidar tus plantas

Especialistas en jardinería explican que esto puede aportar nutrientes útiles y favorecer el desarrollo de tus plantas.

Cenizas plantas
Por Redacción

En los últimos meses, el uso de productos caseros para el cuidado de las plantas ganó protagonismo entre quienes buscan alternativas económicas y más naturales para mantener sus plantas. Dentro de esas prácticas, la combinación de ceniza de madera con vinagre comenzó a despertar interés por su potencial como fertilizantes líquidos.

Leé además

Trucos caseros con alimentos

No las tires, son un tesoro: cómo reciclar las cáscaras de bananas en tu hogar

Por Redacción
Reciclá las botellas de plástico y armá un bolso para la playa.

Solo con reciclar 1 botella de plástico: el truco alemán para mantener tu casa fresca y ventilada

Por Redacción
cuidado de plantas ante el calor

Aunque a primera vista pueda parecer una mezcla poco intuitiva, especialistas en jardinería explican que, aplicada correctamente, puede aportar nutrientes útiles y favorecer el desarrollo vegetal sin recurrir a productos industriales.

Por qué usar cenizas y vinagre

La combinación de ceniza de madera y vinagre permite aprovechar minerales que, en estado sólido, las plantas no absorben con facilidad. La ceniza aporta calcio, potasio y magnesio, nutrientes clave para el crecimiento y el fortalecimiento vegetal.

El vinagre cumple una función química específica: al reaccionar con la ceniza, libera esos minerales y los vuelve solubles, facilitando su incorporación en una preparación líquida utilizable como biofertilizante suave. Usada de forma correcta, esta mezcla puede ayudar a corregir deficiencias leves y complementar el mantenimiento general del jardín.

Materiales necesarios para tus plantas

- Ceniza de madera limpia, sin restos de carbón ni aditivos.

- Vinagre blanco común.

- Recipiente resistente.

- Embudo.

- Filtro de papel.

- Agua.

- Jarra o botella medidora.

plantas de interior

Paso a paso a realizar

- Colocar la ceniza de madera en un recipiente.

- Agregar un chorro pequeño de vinagre, en proporción a la cantidad de ceniza disponible.

- Dejar que se produzca la reacción química, visible por la formación de burbujas.

- Esperar unos minutos hasta que la efervescencia disminuya.

- Filtrar la mezcla con un embudo y un filtro de papel para eliminar todo resto sólido.

- Una vez obtenido el líquido, diluirlo en agua antes de usar.

- Utilizar una proporción aproximada de diez mililitros de la mezcla en cuatro litros de agua.

- Aplicar sobre el sustrato, nunca puro ni en exceso.

Jardín
Jardín y jardinería eligen plantas resistentes que cuidan el hogar naturalmente

Jardín y jardinería eligen plantas resistentes que cuidan el hogar naturalmente

Ventajas de este proceso

- Aprovecha residuos de forma ecológica.

- Aporta minerales esenciales para las plantas.

- Funciona como biofertilizante económico y accesible.

- Reduce la dependencia de productos industriales.

- Permite una aplicación controlada y adaptable según la dilución.

- Contribuye al mantenimiento general del jardín si se usa con moderación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Feng Shui indica en que lugares de la casa se deben poner las hojas de laurel para atraer abundancia.

Reciclar las hojas de laurel en casa: por qué recomiendan usarlas en la alacena durante el verano

Por Redacción
si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera
no tires tus remeras viejas, tenes un tesoro: como podes reciclarlas en casa

No tires tus remeras viejas, tenés un tesoro: cómo podés reciclarlas en casa

Por Redacción
El agua de arroz tiene múltiples beneficios que tal vez desconozcas. 

No tires más el agua de arroz: el tesoro que desperdicias y puede salvar tu piel y tus plantas

Por Sofía Serelli