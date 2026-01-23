23 de enero de 2026 - 17:05

No las tires, son un tesoro: cómo reciclar las cáscaras de bananas en tu hogar

Poder reciclar estos restos puede ser clave para ahorrar dentro de casa sin sacrificar funcionalidad.

Trucos caseros con alimentos

Trucos caseros con alimentos

Foto:

Por Redacción

La cáscara de banana suele descartarse sin pensarlo, aunque se trata de un residuo orgánico con múltiples usos prácticos que permiten reducir la basura doméstica y aprovechar mejor los recursos disponibles en el hogar, una alternativa cada vez más valorada en un contexto donde reciclar gana protagonismo en la vida cotidiana.

Leé además

La ventaja de estos ingredientes radica en la capacidad de limpieza en objetos sensibles pero resistentes, sobre todo en la cocina.

Lo podés reciclar para mejorar la limpieza de tu casa: cómo usar el alcohol para limpiar superficies

Por Redacción
El fruto fresco se comercializa poco, pero China también está interesado en las frutas de carozo.

No los tires: por qué reciclar los carozos de las ciruelas puede ser clave para tu hogar

Por Redacción

Este desecho, presente en casi todas las cocinas, contiene nutrientes y propiedades naturales que pueden transformarse en aliados tanto para el cuidado del hogar como para el bienestar personal, sin necesidad de productos industriales ni gastos adicionales.

las cáscaras de banana suelen terminar en la basura

Las alternativas para reciclar las cáscaras de banana

1. Cáscara de banana como fertilizante natural

Materiales necesarios

- Cáscaras de banana

- Cuchillo

- Macetas, huerta o jardín

- Tierra

Paso a paso

- Retirar la cáscara de la banana luego de consumir la fruta.

- Cortar la cáscara en trozos pequeños para facilitar su descomposición.

- Hacer un pequeño pozo en la tierra de la maceta o del jardín.

- Colocar los trozos de cáscara dentro del pozo.

- Cubrir con tierra y regar normalmente.

- Repetir el proceso cada una o dos semanas según la cantidad de plantas.

Jardin
Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

2. Cáscara de banana para limpiar y pulir cuero

Materiales necesarios

- Cáscara de banana fresca

- Paño limpio y seco

Paso a paso

- Tomar una cáscara de banana recién utilizada.

- Frotar la parte interna de la cáscara sobre el objeto de cuero.

- Aplicar movimientos suaves y parejos sobre toda la superficie.

- Dejar actuar unos segundos los aceites naturales.

- Retirar restos con un paño seco hasta lograr brillo uniforme.

3. Cáscara de banana como blanqueador dental natural

Materiales necesarios

- Cáscara de banana

- Agua

- Cepillo de dientes

Paso a paso

- Tomar una cáscara de banana fresca.

- Frotar la parte interna sobre los dientes durante uno o dos minutos.

- Cubrir toda la superficie dental con movimientos suaves.

- Enjuagar la boca con agua.

- Cepillarse los dientes como de costumbre.

- Repetir el procedimiento varias veces por semana para mejores resultados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no las tires, son un tesoro: por que reciclar las llaves viejas puede renovar la decoracion de tu hogar

No las tires, son un tesoro: por qué reciclar las llaves viejas puede renovar la decoración de tu hogar

Por Redacción
no tires el te negro, tenes un tesoro: como usarlo para dejar las ventanas de tu casa como nuevas

No tires el té negro, tenés un tesoro: cómo usarlo para dejar las ventanas de tu casa como nuevas

Por Redacción
reciclar jabon y cascaras de huevo: por que se ha puesto de moda y que beneficios trae

Reciclar jabón y cáscaras de huevo: por qué se ha puesto de moda y qué beneficios trae

Por Redacción
Yerba mate

No la tires: cómo reciclar y mezclar la yerba mate con vinagre para renovar las energías de tu casa

Por Redacción