Reciclar las hojas de laurel en casa: por qué recomiendan usarlas en la alacena durante el verano

La alacena ocupa un rol central en la cocina y en casa, aunque suele permanecer cerrada durante largos períodos. Esto explica por qué puede transformarse con facilidad en un foco de insectos y deterioro de los alimentos si no recibe un cuidado regular. Para ello existeuna opción que permite reciclar y limpiar al mismo tiempo: las hojas de laurel.
El laurel es una planta aromática que concentra aceites esenciales como el cineol y el eugenol, compuestos reconocidos por su acción repelente y desodorizante. Al ubicarse en espacios cerrados, estos aceites se liberan de manera gradual y crean un ambiente menos atractivo para insectos habituales de la cocina. Polillas, gorgojos y hormigas suelen verse afectados por su aroma intenso, lo que reduce su presencia cerca de harinas, arroz y legumbres.
A diferencia de otros métodos, el laurel no enmascara los olores sino que colabora en neutralizarlos. Esto ayuda a evitar el típico aroma a encierro o humedad que puede generarse cuando la alacena permanece cerrada durante mucho tiempo o se encuentra en cocinas con poca ventilación. Además, se trata de una alternativa segura para los alimentos, ya que no libera sustancias tóxicas ni deja residuos.
Materiales necesarios
- Hojas de laurel secas
- Alacena limpia y seca
- Frascos o recipientes para alimentos secos (opcional)
Paso a paso
- Revisar que la alacena esté limpia, sin restos de alimentos ni humedad.
- Seleccionar hojas de laurel secas, enteras y en buen estado.
- Colocar una o dos hojas en las esquinas de la alacena.
- Ubicar hojas cerca de paquetes de harina, arroz o legumbres.
- Introducir una hoja dentro de frascos o recipientes con alimentos secos, si se utiliza este tipo de almacenamiento.
- Cerrar la alacena y dejar que el aroma se libere de forma gradual.
- Controlar las hojas cada tres o cuatro semanas.
- Reemplazar las hojas cuando pierdan aroma o presenten deterioro.