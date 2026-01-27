Reciclar las hojas de laurel en casa: por qué recomiendan usarlas en la alacena durante el verano

La alacena ocupa un rol central en la cocina y en casa, aunque suele permanecer cerrada durante largos períodos. Esto explica por qué puede transformarse con facilidad en un foco de insectos y deterioro de los alimentos si no recibe un cuidado regular. Para ello existe una opción que permite reciclar y limpiar al mismo tiempo : las hojas de laurel.

El laurel es una planta aromática que concentra aceites esenciales como el cineol y el eugenol, compuestos reconocidos por su acción repelente y desodorizante. Al ubicarse en espacios cerrados, estos aceites se liberan de manera gradual y crean un ambiente menos atractivo para insectos habituales de la cocina. Polillas, gorgojos y hormigas suelen verse afectados por su aroma intenso, lo que reduce su presencia cerca de harinas, arroz y legumbres.

Reciclar estas hojas es una gran alternativa para la limpieza de casa.

A diferencia de otros métodos, el laurel no enmascara los olores sino que colabora en neutralizarlos. Esto ayuda a evitar el típico aroma a encierro o humedad que puede generarse cuando la alacena permanece cerrada durante mucho tiempo o se encuentra en cocinas con poca ventilación. Además, se trata de una alternativa segura para los alimentos, ya que no libera sustancias tóxicas ni deja residuos.

- Hojas de laurel secas

- Alacena limpia y seca

- Frascos o recipientes para alimentos secos (opcional)

Truco El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Paso a paso

- Revisar que la alacena esté limpia, sin restos de alimentos ni humedad.

- Seleccionar hojas de laurel secas, enteras y en buen estado.

- Colocar una o dos hojas en las esquinas de la alacena.

- Ubicar hojas cerca de paquetes de harina, arroz o legumbres.

- Introducir una hoja dentro de frascos o recipientes con alimentos secos, si se utiliza este tipo de almacenamiento.

- Cerrar la alacena y dejar que el aroma se libere de forma gradual.

- Controlar las hojas cada tres o cuatro semanas.

- Reemplazar las hojas cuando pierdan aroma o presenten deterioro.