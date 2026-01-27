27 de enero de 2026 - 17:26

Reciclar las hojas de laurel en casa: por qué recomiendan usarlas en la alacena durante el verano

Las hojas de laurel secas son una gran alternativa para mantener tu cocina limpia sin gastar de más.

El Feng Shui indica en que lugares de la casa se deben poner las hojas de laurel para atraer abundancia.

Foto:

web
Por Redacción

La alacena ocupa un rol central en la cocina y en casa, aunque suele permanecer cerrada durante largos períodos. Esto explica por qué puede transformarse con facilidad en un foco de insectos y deterioro de los alimentos si no recibe un cuidado regular. Para ello existe una opción que permite reciclar y limpiar al mismo tiempo: las hojas de laurel.

Reciclar estas hojas es una gran alternativa para la limpieza de casa.

Los beneficios de la hojas de laurel

El laurel es una planta aromática que concentra aceites esenciales como el cineol y el eugenol, compuestos reconocidos por su acción repelente y desodorizante. Al ubicarse en espacios cerrados, estos aceites se liberan de manera gradual y crean un ambiente menos atractivo para insectos habituales de la cocina. Polillas, gorgojos y hormigas suelen verse afectados por su aroma intenso, lo que reduce su presencia cerca de harinas, arroz y legumbres.

A diferencia de otros métodos, el laurel no enmascara los olores sino que colabora en neutralizarlos. Esto ayuda a evitar el típico aroma a encierro o humedad que puede generarse cuando la alacena permanece cerrada durante mucho tiempo o se encuentra en cocinas con poca ventilación. Además, se trata de una alternativa segura para los alimentos, ya que no libera sustancias tóxicas ni deja residuos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Materiales necesarios

- Hojas de laurel secas

- Alacena limpia y seca

- Frascos o recipientes para alimentos secos (opcional)

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Paso a paso

- Revisar que la alacena esté limpia, sin restos de alimentos ni humedad.

- Seleccionar hojas de laurel secas, enteras y en buen estado.

- Colocar una o dos hojas en las esquinas de la alacena.

- Ubicar hojas cerca de paquetes de harina, arroz o legumbres.

- Introducir una hoja dentro de frascos o recipientes con alimentos secos, si se utiliza este tipo de almacenamiento.

- Cerrar la alacena y dejar que el aroma se libere de forma gradual.

- Controlar las hojas cada tres o cuatro semanas.

- Reemplazar las hojas cuando pierdan aroma o presenten deterioro.

