1 de febrero de 2026 - 09:49

No tires las medias cancán viejas y reciclalas para 3 ideas esenciales y novedosas en casa

Antes de terminar en la basura, las medias cancán viejas pueden transformarse en 3 utilidades novedosas para la casa. Brindan soluciones simples y efectivas.

Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Cuando las medias cancán se enganchan o pierden elasticidad, lo más habitual es descartarla sin pensarlo demasiado. Sin embargo, este tipo de prenda tiene una textura y flexibilidad que la vuelve ideal para reutilizarla en diferentes tareas de casa que muchas veces resolvemos con productos descartables.

Leé además

no tires las cenizas del asado, son un tesoro: por que reciclarlas es ideal para cuidar tus plantas

No tires las cenizas del asado, son un tesoro: por qué reciclarlas es ideal para cuidar tus plantas

Por Redacción
no tires tus remeras viejas, tenes un tesoro: como podes reciclarlas en casa

No tires tus remeras viejas, tenés un tesoro: cómo podés reciclarlas en casa

Por Redacción

Reciclar medias cancán no solo ayuda a reducir residuos, sino que también se ahorra dinero y se aprovecha este material que ya está en casa. Con pocos pasos y sin necesidad de otras herramientas, estas medias pueden tener una segunda vida útil en distintos rincones del hogar.

reciclaje de medias
Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

Las medias cancán limpian vidrios sin dejar marcas

Las medias cancán cumplen una excelente función para limpiar vidrios y espejos gracias a su tejido fino, que no deja pelusa ni rayas. Funcionan de manera similar a los paños de microfibra, pero sin costo adicional.

Paso a paso simple:

  1. Podés introducir la mano por dentro o bien cortar la media cancán para que quede en forma de tubo o tela plana.
  2. Humedecela apenas con agua o con una mezcla de agua y vinagre.
  3. Pasala por el vidrio o espejo con movimientos circulares.
  4. Usá una parte seca de la media para retirar restos de humedad y dar brillo final.
reciclaje de medias

Rellenar almohadas o cojines

Cuando las almohadas (pueden ser de cuello) o cojines pierden volumen, las medias cancán viejas pueden convertirse en un relleno flexible y duradero. Su elasticidad permite recuperar firmeza sin generar durezas incómodas.

Paso a paso simple:

  1. Lavá bien las medias y dejalas secar por completo.
  2. Cortalas en tiras o pequeños trozos o bien podés coser las partes rotas.
  3. Abrí la funda de la almohada o cojín.
  4. Colocá los trozos de su interior hasta lograr el volumen deseado.
  5. Cerrá la funda y acomodá el relleno con las manos.
reciclaje de medias

Protege plantas y tallos delicados

Las medias cancán son ideales para atar plantas sin dañarlas, ya que no cortan ni aprietan en exceso los tallos. También ayudan a proteger ramas frágiles del viento o del peso de flores y frutos.

Paso a paso simple:

  1. Cortá tiras largas de la media cancán.
  2. Rodeá suavemente el tallo de la planta y el tutor o soporte.
  3. Anudá sin ajustar demasiado para permitir el crecimiento.
  4. Revisá cada tanto y aflojá si la planta lo necesita.
reciclaje de medias

Las medias cancán viejas de ahora en más no son basura: son un recurso versátil para el hogar. Limpian vidrios sin dejar marcas, forman almohadas y también cuidan plantas. Su reciclaje demuestra que pequeños cambios pueden generar grandes soluciones prácticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tapas metálicas recicladas que, con un truco simple, mejoran el orden del hogar.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

Por Ignacio Alvarado
Para este signo, es clave construir vínculos confiables y duraderos.

No da segundas oportunidades: cuál es el signo del zodiaco que no perdona una infidelidad

Por Redacción
Con estos usos no solo cuidas el medio ambiente, sino que también protegés a tus plantas. 

Si tenés tenedores viejos, posees un tesoro: 3 usos claves para proteger tus plantas

Por Sofía Serelli
Incorporá este hábito japonés en tu vida para mantener tu casa más limpia por más tiempo.

Si entrás al baño con el mismo calzado, tenés un problema oculto: el hábito japonés que mantiene la casa limpia

Por Sofía Serelli