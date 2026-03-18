18 de marzo de 2026 - 11:58

Qué es el shakshuka: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Un plato popular en el desayuno y brunches del mundo por su sabor intenso, su simpleza y la posibilidad de resolver una comida completa en una sola sartén.

Qué es el shakshuka la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2)
Por Andrés Aguilera

El shakshuka es una preparación muy conocida en el norte de África y en Medio Oriente, donde suele servirse bien caliente, recién salida del fuego y acompañada con pan. El encanto de esta receta está en esa combinación entre una base bien sabrosa y una cocción corta que deja todo listo en pocos minutos.

Leé además

ni horno ni freir: la receta rapida para hacer pan casero con pocos ingredientes

Ni horno ni freír: la receta rápida para hacer pan casero con pocos ingredientes

Por Ignacio Alvarado
En pocos pasos podrás tener en tu mesa la versión casera de la leche condensada.

Leche condensada casera: una receta que lleva 4 ingredientes y se hace en pocos minutos

Por Alejo Zanabria

En los últimos años se volvió una receta muy buscada porque tiene algo que muchos valoran: parece elaborada, pero en realidad se hace con ingredientes comunes. Además, funciona tanto para un desayuno o almuerzo, como para una cena rápida de esas que salvan el día sin caer en lo de siempre.

Los 5 ingredientes que necesitás para la versión casera

Esta versión está pensada para hacerla fácil, sin vueltas y con productos que se consiguen en cualquier lado.

Ingredientes:

  • 4 huevos

  • 1 cebolla mediana

  • 2 dientes de ajo

  • 400 g de tomate triturado

  • 1 cucharadita de pimentón dulce

Opcionales de alacena: sal, pimienta, aceite y un poco de ají molido si te gusta más intenso.

Qué es el shakshuka la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (3)

El truco para que quede sabroso y con buena textura

Más allá de que sea una receta simple, el secreto del shakshuka está en cocinar bien la base antes de sumar los huevos. Si la cebolla queda apenas transparente y el tomate reduce lo justo, el resultado cambia por completo.

No hace falta apurarse. La salsa tiene que tomar cuerpo, perder parte del líquido y concentrar sabor. Recién ahí conviene hacer los huecos para los huevos, que se cocinan dentro de la misma mezcla y terminan dándole identidad al plato.

Paso a paso para preparar shakshuka en casa

  • Picar la cebolla y los dientes de ajo bien chiquitos.

  • Calentar un chorrito de aceite en una sartén amplia y cocinar la cebolla a fuego medio hasta que esté tierna.

  • Agregar el ajo y el pimentón dulce. Revolver durante unos segundos para que larguen aroma sin quemarse.

  • Incorporar el tomate triturado, mezclar bien y cocinar entre 10 y 15 minutos, hasta que la salsa espese. Salpimentar a gusto.

  • Hacer cuatro huecos con una cuchara y romper un huevo en cada uno.

  • Tapar la sartén y cocinar unos minutos, hasta que la clara esté firme pero la yema siga algo cremosa.

  • Servir enseguida, idealmente con pan tostado o pan pita para acompañar.

Qué es el shakshuka la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (1)

El shakshuka tiene ese perfil de receta que sorprende sin exigir demasiado. Con muy poco, logra una comida calentita, distinta y con mucho sabor, perfecta para salir de la rutina y probar algo nuevo en casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

postre facil para el finde: la receta para hacer una deliciosa chocotorta de limon

Postre fácil para el finde: la receta para hacer una deliciosa chocotorta de limón

que es el pudding ingles: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el pudding inglés: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

como hacer leche horneada: la receta espanola que podes hacer en minutos con ingredientes de tu cocina

Cómo hacer leche horneada: la receta española que podés hacer en minutos con ingredientes de tu cocina

Esto es lo que tenés que agregar al agua la próxima vez que cocines papas.

Esto tenés que agregarle al agua al cocinar papas: Se cocinan más rápido y tienen mejor sabor