El shakshuka es una preparación muy conocida en el norte de África y en Medio Oriente, donde suele servirse bien caliente, recién salida del fuego y acompañada con pan. El encanto de esta receta está en esa combinación entre una base bien sabrosa y una cocción corta que deja todo listo en pocos minutos.

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En los últimos años se volvió una receta muy buscada porque tiene algo que muchos valoran: parece elaborada, pero en realidad se hace con ingredientes comunes. Además, funciona tanto para un desayuno o almuerzo, como para una cena rápida de esas que salvan el día sin caer en lo de siempre.

Esta versión está pensada para hacerla fácil, sin vueltas y con productos que se consiguen en cualquier lado.

Opcionales de alacena: sal, pimienta, aceite y un poco de ají molido si te gusta más intenso.

Qué es el shakshuka la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (3)

El truco para que quede sabroso y con buena textura

Más allá de que sea una receta simple, el secreto del shakshuka está en cocinar bien la base antes de sumar los huevos. Si la cebolla queda apenas transparente y el tomate reduce lo justo, el resultado cambia por completo.

No hace falta apurarse. La salsa tiene que tomar cuerpo, perder parte del líquido y concentrar sabor. Recién ahí conviene hacer los huecos para los huevos, que se cocinan dentro de la misma mezcla y terminan dándole identidad al plato.

Paso a paso para preparar shakshuka en casa

Picar la cebolla y los dientes de ajo bien chiquitos.

Calentar un chorrito de aceite en una sartén amplia y cocinar la cebolla a fuego medio hasta que esté tierna.

Agregar el ajo y el pimentón dulce. Revolver durante unos segundos para que larguen aroma sin quemarse.

Incorporar el tomate triturado, mezclar bien y cocinar entre 10 y 15 minutos, hasta que la salsa espese. Salpimentar a gusto.

Hacer cuatro huecos con una cuchara y romper un huevo en cada uno.

Tapar la sartén y cocinar unos minutos, hasta que la clara esté firme pero la yema siga algo cremosa.

Servir enseguida, idealmente con pan tostado o pan pita para acompañar.

Qué es el shakshuka la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (1)

El shakshuka tiene ese perfil de receta que sorprende sin exigir demasiado. Con muy poco, logra una comida calentita, distinta y con mucho sabor, perfecta para salir de la rutina y probar algo nuevo en casa.