Leche condensada casera: una receta que lleva 4 ingredientes y se hace en pocos minutos

En pocos minutos y con lo que tenés en tu casa, podrás tener esta receta que sirve para darle otro gusto a tus comidas.

En pocos pasos podrás tener en tu mesa la versión casera de la leche condensada.

Es muchos casos, la cocina es un gran lugar para experimentar cosas nuevas, sobre todo cuando estamos cansados de ciertas comidas. Por esta razón es que te contamos la receta de cómo hacer leche condensada de una forma sencilla y económica y que tenga el mismo sabor a la de las tiendas.

Cabe aclarar que esta receta corresponde a cómo producir la mantequilla clarificada o ghee, la cual se originó en la India hace muchos años. Este producto es un ingrediente fundamental en la cocina de dicho país y en la medicina ayurvédica, se obtiene a través del proceso de hervir la mantequilla de vaca para eliminar las proteínas y los sólidos de la lactosa.

Recetas En pocos pasos podrás tener en tu mesa la versión casera de la leche condensada. web Para colmo de bienes, este líquido disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y es alto en vitaminas A, D, E, K, ácidos grasos CLA y ácido butírico. En la comida, el ghee es ideal para sustituir la margarina y aceites vegetales como el girasol o la canola. Hechas las aclaraciones pertinentes, comenzaremos con la receta que rendirá para tres porciones.

Ingredientes: Una taza de leche en polvo.

1/2 taza de azúcar .

. 1/2 taza de agua caliente .

. Una cucharada de manteca. Recetas En pocos pasos podrás tener en tu mesa la versión casera de la leche condensada. web Paso a paso para hacer leche condensada casera En un procesador de alimentos, mezclar la leche en polvo con el azúcar Agregar el agua caliente hasta que esté suave y sin grumos. Finalmente hay que sumar la mantequilla, seguir mezclando hasta que se integre, retirar del fuego y dejar enfriar antes de utilizarla. Pasados unos minutos ya se puede comer.