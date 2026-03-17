17 de marzo de 2026 - 10:50

Donas glaseadas saludables: se hacen en 15 minutos sin usar azúcar ni harina

Esta versión es fácil, económica y se prepara con ingredientes accesibles que reemplazan la harina sin perder textura.

Estas donas son una opción excelente para las personas que desean cuidar la alimentación sin privarse de ricos sabores.

Estas donas son una opción excelente para las personas que desean cuidar la alimentación sin privarse de ricos sabores.

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Por Alejo Zanabria

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Estas donas son una opción excelente para las personas que desean cuidar la alimentación sin privarse de ricos sabores.

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Por eso, en épocas de calor y con la necesidad de no consumir tantas calorías, surgió la idea de hacer donas saludables, sin harina ni azúcar, que son fáciles de preparar y sus ingredientes son comunes en la cocina.

Ingredientes:

  • 2 tazas de avena integral molida.
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.
  • 3 huevos grandes.
  • 1 taza de puré de banana.
  • media taza de puré de manzana sin azúcar.
  • 2 cucharadas de aceite de coco derretido.
  • Esencia de vainilla -al gusto-.
Recetas
Estas donas son una opción excelente para las personas que desean cuidar la alimentación sin privarse de ricos sabores.

Estas donas son una opción excelente para las personas que desean cuidar la alimentación sin privarse de ricos sabores.

Paso a paso para hacer estas donas

  1. Precalienta el horno a 180 grados y engrasa un molde para donas.
  2. En un bol, mezcla la avena molida, el polvo de hornear y la canela.
  3. En otro recipiente, bate los huevos, el puré de ambas frutas, el aceite de coco y la esencia de vainilla.
  4. Incorpora los ingredientes secos a los húmedos hasta obtener una masa homogénea.
  5. Llena el molde y hornea entre 12 y 15 minutos, hasta que las donas estén doradas y firmes al tacto.
  6. Deja enfriar antes de desmoldar y disfrutar con la familia.
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