Ni horno ni freír: la receta rápida para hacer pan casero con pocos ingredientes

Estas recetas de comida fácil usan pocos ingredientes y permiten hacer pan casero en sartén, rápido y sin horno.

Hacer pan casero ya no es exclusivo del horno. Con estas recetas de comida práctica, podés preparar un pan rápido en sartén usando pocos ingredientes. Es una opción ideal para resolver desayunos o meriendas sin complicaciones y con un resultado esponjoso y sabroso en pocos minutos.

En el mundo de las recetas caseras, este tipo de preparación gana cada vez más popularidad. No solo simplifica el proceso, sino que permite adaptar los ingredientes según lo que tengas en casa. Así, esta comida se convierte en una solución versátil para cualquier momento del día.

image Otra ventaja de estas recetas es que no necesitás experiencia previa. Con pasos simples y ingredientes básicos, podés lograr un pan casero con buena textura. Esta comida se destaca por su practicidad, ya que solo necesitás una sartén y unos minutos de cocción.

Además, estas recetas permiten experimentar. Podés sumar semillas, queso o hierbas a los ingredientes para darle más sabor. De esta manera, esta comida se adapta a distintos gustos sin perder su esencia simple y rápida.

Ingredientes (4 porciones) Para estas recetas de comida casera necesitás pocos ingredientes, algo que hace esta preparación muy accesible.

250 g de harina común

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

150 ml de agua tibia

1 cucharada de aceite Estos ingredientes son la base de muchas recetas de pan rápido que podés hacer en casa. Paso a paso En un bowl, mezclá la harina, la sal y el polvo de hornear . Integrar bien los ingredientes es clave en estas recetas .

Agregá el agua tibia y el aceite. Uní los ingredientes hasta formar una masa suave.

Amasá unos minutos hasta que la masa esté lisa. Este paso ayuda a mejorar la textura de la comida final.

Dividí la masa en bollos pequeños y estiralos en forma de discos.

Calentá una sartén a fuego medio y cociná cada pan durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que esté dorado.

Retirá y dejá enfriar unos minutos antes de servir. image El resultado es una comida casera simple, con textura tierna y sabor neutro. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes podés hacer pan en minutos, sin horno y sin complicaciones.