Qué comer esta semana: 3 recetas saludables y con pocos ingredientes para el fin de semana del 24 al 26 abril

Organizar qué cocinar durante los últimos días de la semana puede ser un desafío. Por eso, estas recetas de comida casera están pensadas para resolver almuerzos y cenas con pocos ingredientes , sin perder sabor ni calidad nutricional. Son opciones simples, ideales para ahorrar tiempo y evitar improvisar cada día.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de abril

El pan en las comidas puede reemplazarse: 2 recetas rápidas, livianas y saludables

Del viernes 24 al domingo 26 de abril , la clave está en elegir recetas versátiles que te permitan reutilizar ingredientes y mantener una comida equilibrada. Con una buena planificación, podés optimizar compras y lograr platos caseros que se adapten a la rutina diaria.

Además, estas recetas priorizan lo saludable. Cada propuesta combina ingredientes frescos y accesibles para armar una comida completa sin necesidad de técnicas complejas ni largos tiempos de cocción.

Viernes: hamburguesas de carne y lentejas

Ingredientes: 250 g de carne picada, 1 taza de lentejas cocidas, 1/2 cebolla picada, 1 diente de ajo, 1 huevo, 2 cucharadas de avena o pan rallado, Sal, pimienta, pimentón y perejil

Paso a paso: Pisar o procesar las lentejas sin llevarlas a un puré completo. Mezclar con la carne, la cebolla, el ajo, el huevo y la avena. Condimentar a gusto, formar hamburguesas y cocinarlas en sartén, horno o plancha hasta que estén bien doradas.

Recetas Estas son tres opciones de recetas para comer este fin de semana. Web

Sábado: albóndigas con arroz en salsa de tomate

Ingredientes: 300 g de carne picada, 1 taza de arroz cocido, 1 huevo, 2 cucharadas de queso rallado (opcional), media cebolla picada, 500 ml de salsa de tomate, Sal, pimienta y orégano

Paso a paso: Mezclar la carne con el arroz, el huevo, la cebolla y los condimentos. Formar albóndigas y dorarlas ligeramente en una sartén para sellarlas. Luego cocinarlas en la salsa de tomate durante 15 a 20 minutos hasta que estén bien cocidas y jugosas.

Recetas Estas son tres opciones de recetas para comer este fin de semana. Web

Domingo: pastel de papa rendidor

Ingredientes: 300 g de carne picada, 1 cebolla picada, 1 zanahoria rallada, medio morrón picado, 500 g de puré de papa, unchorrito de leche, 1 cucharada de manteca o aceite, sal, pimienta y pimentón

Paso a paso: Saltear la cebolla, el morrón y la zanahoria hasta que estén tiernos. Incorporar la carne y cocinar bien. Condimentar a gusto. Colocar la preparación en una fuente, cubrir con el puré de papa y llevar al horno hasta que la superficie esté dorada.