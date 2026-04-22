22 de abril de 2026 - 12:19

Qué comer esta semana: 3 recetas saludables y con pocos ingredientes para el fin de semana del 24 al 26 abril

Estas recetas de comida saludable con pocos ingredientes te ayudan a organizar el menú semanal del 24 al 26 de abril sin tantas complicaciones.

Estas son tres opciones de recetas para comer este fin de semana.

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Del viernes 24 al domingo 26 de abril, la clave está en elegir recetas versátiles que te permitan reutilizar ingredientes y mantener una comida equilibrada. Con una buena planificación, podés optimizar compras y lograr platos caseros que se adapten a la rutina diaria.

Además, estas recetas priorizan lo saludable. Cada propuesta combina ingredientes frescos y accesibles para armar una comida completa sin necesidad de técnicas complejas ni largos tiempos de cocción.

Viernes: hamburguesas de carne y lentejas

Ingredientes: 250 g de carne picada, 1 taza de lentejas cocidas, 1/2 cebolla picada, 1 diente de ajo, 1 huevo, 2 cucharadas de avena o pan rallado, Sal, pimienta, pimentón y perejil

Paso a paso: Pisar o procesar las lentejas sin llevarlas a un puré completo. Mezclar con la carne, la cebolla, el ajo, el huevo y la avena. Condimentar a gusto, formar hamburguesas y cocinarlas en sartén, horno o plancha hasta que estén bien doradas.

Recetas
Estas son tres opciones de recetas para comer este fin de semana.

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Sábado: albóndigas con arroz en salsa de tomate

Ingredientes: 300 g de carne picada, 1 taza de arroz cocido, 1 huevo, 2 cucharadas de queso rallado (opcional), media cebolla picada, 500 ml de salsa de tomate, Sal, pimienta y orégano

Paso a paso: Mezclar la carne con el arroz, el huevo, la cebolla y los condimentos. Formar albóndigas y dorarlas ligeramente en una sartén para sellarlas. Luego cocinarlas en la salsa de tomate durante 15 a 20 minutos hasta que estén bien cocidas y jugosas.

Recetas
Estas son tres opciones de recetas para comer este fin de semana.

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Domingo: pastel de papa rendidor

Ingredientes: 300 g de carne picada, 1 cebolla picada, 1 zanahoria rallada, medio morrón picado, 500 g de puré de papa, unchorrito de leche, 1 cucharada de manteca o aceite, sal, pimienta y pimentón

Paso a paso: Saltear la cebolla, el morrón y la zanahoria hasta que estén tiernos. Incorporar la carne y cocinar bien. Condimentar a gusto. Colocar la preparación en una fuente, cubrir con el puré de papa y llevar al horno hasta que la superficie esté dorada.

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