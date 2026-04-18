Comida casera: fainá en licuadora y en pocos pasos para acompañar tus comidas

La licuadora es sin dudas uno de los electrodomésticos más útiles de la cocina. En ella se pueden preparar miles de recetas y resolver las comidas de la semana en pocos minutos y sin ensuciar muchas cosas. En esta ocasión, te traemos una de ellas.
Está es una comida que no se encuentra mucho en Mendoza. Por eso, en simples pasos y con pocos ingredientes podrás hacerla en casa.
La licuadora es sin dudas uno de los electrodomésticos más útiles de la cocina. En ella se pueden preparar miles de recetas y resolver las comidas de la semana en pocos minutos y sin ensuciar muchas cosas. En esta ocasión, te traemos una de ellas.
Se trata de la clásica fainá porteña que se puede preparar en poco tiempo y queda casi idéntica a la original. Esta receta es súper valiosa porque en Mendoza no se suelen encontrar muchos lugares que las preparen; solo en unas pocas pizzerías.
Aunque no es la receta original de la clásica fainá porteña, es una excelente alternativa para hacer en casa de forma rápida, simple, y sobre todo, sin ensuciar nada. No dejes de probarla con amigos y familia para conquistar todos los paladares.