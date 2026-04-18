18 de abril de 2026 - 10:35

Comida casera: fainá en licuadora y en pocos pasos para acompañar tus comidas

Está es una comida que no se encuentra mucho en Mendoza. Por eso, en simples pasos y con pocos ingredientes podrás hacerla en casa.

Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

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Se trata de la clásica fainá porteña que se puede preparar en poco tiempo y queda casi idéntica a la original. Esta receta es súper valiosa porque en Mendoza no se suelen encontrar muchos lugares que las preparen; solo en unas pocas pizzerías.

Recetas
Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

Ingredientes:

  • 250gr. de lentejas.
  • Agua caliente.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Cúrcuma.
  • Orégano.
  • Aceite.
  • Una cebolla morada.
  • Un pimiento rojo.

Paso a paso para hacer fainá

  1. Licuar las lentejas con el agua y las especias.
  2. Agregar el morrón picado a la pasta de lentejas.
  3. Colocar en una placa para horno aceitada.
  4. Agregar la cebolla morada en plumas por arriba.
  5. Llevar a horno medio hasta que dore.
  6. Retirar y dejar enfriar antes de cortar.
Recetas
Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

Aunque no es la receta original de la clásica fainá porteña, es una excelente alternativa para hacer en casa de forma rápida, simple, y sobre todo, sin ensuciar nada. No dejes de probarla con amigos y familia para conquistar todos los paladares.

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