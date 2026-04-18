Comida casera: fainá en licuadora y en pocos pasos para acompañar tus comidas

Está es una comida que no se encuentra mucho en Mendoza. Por eso, en simples pasos y con pocos ingredientes podrás hacerla en casa.

Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen.

La licuadora es sin dudas uno de los electrodomésticos más útiles de la cocina. En ella se pueden preparar miles de recetas y resolver las comidas de la semana en pocos minutos y sin ensuciar muchas cosas. En esta ocasión, te traemos una de ellas.

Se trata de la clásica fainá porteña que se puede preparar en poco tiempo y queda casi idéntica a la original. Esta receta es súper valiosa porque en Mendoza no se suelen encontrar muchos lugares que las preparen; solo en unas pocas pizzerías.

Recetas Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen. Web Ingredientes: 250gr. de lentejas .

. Agua caliente .

. Sal .

. Pimienta .

. Cúrcuma .

. Orégano .

. Aceite .

. Una cebolla morada .

. Un pimiento rojo. Paso a paso para hacer fainá Licuar las lentejas con el agua y las especias. Agregar el morrón picado a la pasta de lentejas. Colocar en una placa para horno aceitada. Agregar la cebolla morada en plumas por arriba. Llevar a horno medio hasta que dore. Retirar y dejar enfriar antes de cortar. Recetas Esta receta casera se hace en pocos minutos y con ingredientes que todos tienen. Web