17 de abril de 2026 - 09:08

Cómo hacer un delicioso postre que se deshace en la boca: solo con ingredientes de tu cocina

Ideal para las meriendas de los fines de semana o para compartir con quienes más quieras, esta receta es muy fácil, rápida y económica.

Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana.

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Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana.

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Este postre es una delicia por sí solo, pero si querés levantarlo un poco más, espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir. También queda increíble con un topping de dulce de leche, mermelada casera, o incluso una capa finita de chocolate derretido.

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Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana.

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Ingredientes

  • 4 huevos.
  • 1 taza de azúcar.
  • 1 taza de harina de trigo.
  • 1/2 taza de leche.
  • 1/2 taza de manteca derretida.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Ralladura de limón a gusto.
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Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana.

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Paso a paso para hacer esta receta

  1. Antes de empezar, precalentá el horno a 180° grados. Enmantecá un molde mediano y espolvorealo con un poco de harina para evitar que el bizcocho se pegue. También podés usar papel manteca si querés desmoldarlo más fácil.
  2. En un bol grande, colocá los 4 huevos y la taza de azúcar. Batí con batidora eléctrica o a mano hasta que la mezcla esté espumosa, bien aireada y clarita. Este paso es clave para lograr esa textura liviana que hace que el bizcocho se derrita en la boca.
  3. Agregá la media taza de leche y la media taza de manteca derretida a temperatura ambiente. Mezclá bien hasta que todo esté integrado.
  4. Tamizá la taza de harina junto con la cucharadita de polvo de hornear. Agregá los secos a la mezcla líquida en tandas, mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado.
  5. Si te gusta ese sabor fresco que le da un toque especial, sumá ralladura de limón (o de naranja).
  6. Verté la mezcla en el molde previamente engrasado y llevá al horno por 30 a 35 minutos. Vas a saber que está listo cuando insertes un palillo en el centro y salga limpio. El bizcocho debe estar dorado por fuera y súper tierno por dentro.
  7. Una vez que lo saques del horno, dejalo reposar unos minutos antes de desmoldarlo. Esperá que se enfríe por completo sobre una rejilla o plato antes de cortarlo.

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