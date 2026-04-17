Cómo hacer un delicioso postre que se deshace en la boca: solo con ingredientes de tu cocina

Ideal para las meriendas de los fines de semana o para compartir con quienes más quieras, esta receta es muy fácil, rápida y económica.

Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana.

La preparación del bizcocho esponjoso, con una miga suave y un perfume que invade la cocina, es de las recetas de postre que nos transportan a una tarde de merienda con la abuela, a una cocina llena de risas, al mate compartido con alguien querido.

Para poder elaborarlo, no necesitás ser chef ni tener mil ingredientes sofisticados. Solo ganas de cocinar algo rico, con lo que tengas en casa. Porque esta es una de esas recetas que se pasan de generación en generación, de cuaderno en cuaderno, de cocina en cocina.

Recetas Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana. Web

Es perfecta para acompañar un café con leche, un té o un mate. Para tener en casa cuando vienen visitas o para darse el gusto uno mismo. Es ese bizcochito clásico que siempre viene bien, y que cuando lo probás, inevitablemente querés repetir.

Este postre es una delicia por sí solo, pero si querés levantarlo un poco más, espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir. También queda increíble con un topping de dulce de leche, mermelada casera, o incluso una capa finita de chocolate derretido. Recetas Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana. Web Ingredientes 4 huevos .

. 1 taza de azúcar .

. 1 taza de harina de trigo.

1/2 taza de leche .

. 1/2 taza de manteca derretida .

. 1 cucharadita de polvo para hornear.

Ralladura de limón a gusto. Recetas Esta receta es perfecta para compartir en el fin de semana. Web Paso a paso para hacer esta receta Antes de empezar, precalentá el horno a 180° grados. Enmantecá un molde mediano y espolvorealo con un poco de harina para evitar que el bizcocho se pegue. También podés usar papel manteca si querés desmoldarlo más fácil. En un bol grande, colocá los 4 huevos y la taza de azúcar. Batí con batidora eléctrica o a mano hasta que la mezcla esté espumosa, bien aireada y clarita. Este paso es clave para lograr esa textura liviana que hace que el bizcocho se derrita en la boca. Agregá la media taza de leche y la media taza de manteca derretida a temperatura ambiente. Mezclá bien hasta que todo esté integrado. Tamizá la taza de harina junto con la cucharadita de polvo de hornear. Agregá los secos a la mezcla líquida en tandas, mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado. Si te gusta ese sabor fresco que le da un toque especial, sumá ralladura de limón (o de naranja). Verté la mezcla en el molde previamente engrasado y llevá al horno por 30 a 35 minutos. Vas a saber que está listo cuando insertes un palillo en el centro y salga limpio. El bizcocho debe estar dorado por fuera y súper tierno por dentro. Una vez que lo saques del horno, dejalo reposar unos minutos antes de desmoldarlo. Esperá que se enfríe por completo sobre una rejilla o plato antes de cortarlo.