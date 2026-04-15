15 de abril de 2026 - 13:03

Pan de arroz, sin harina, ni conservantes: es muy emponjoso y se hace en licuadora

Esta receta es ideal para quienes no pueden comer gluten o que simplemente están adoptando un alimentación más saludable.

Este pan es una gran opción para cuidar la salud y la alimentación.

Por Alejo Zanabria

Tener para cada día un pan esponjoso, suave, saludable y sabroso es posible sin usar ningún tipo de harina. Existe una muy rápida receta que utiliza solo arroz crudo para lograr un panificado de molde para el hogar increíble y te la detallamos.

Esta preparación es ideal tanto para personas intolerantes al gluten como para quienes optan por llevar un nuevo estilo de vida sin comer tantas harinas. Se puede usar como pan de mesa, para tostadas, crutons, sándwiches. Las posibilidades son infinitas y lo mejor de todo, es que solo vas a necesitar una licuadora para realizarlo.

Ingredientes

  • 380gr de arroz blanco crudo (largo fino, el clásico).
  • 250ml de agua tibia (no caliente, apenas tibia).
  • 60ml de aceite de oliva.
  • 1cda de miel.
  • 1cda grande de sal.
  • 5gr levadura seca (pueden ser 15gr de levadura fresca).
Paso a paso de la receta del pan de arroz sin harina

  1. Poner el arroz en remojo y dejar por dos horas.
  2. Colarlo, sacarle toda el agua que le queda ahí y volcarlo en la licuadora junto al agua tibia, el aceite, la sal y la miel.
  3. Procesar bien todo hasta que quede una mezcla homogénea y por último sumar la levadura.
  4. Colocar en una budinera previamente aceitada.
  5. Dejar que duplique su tamaño y mandarlo al horno a 180 grados por 40 minutos.

