Ni horno ni microondas: la forma más fácil de hacer una torta casera en sartén con ingredientes básicos

Estas recetas de comida dulce usan pocos ingredientes y permiten hacer una torta casera en sartén, fácil, rápida y sin horno.

Dentro del universo de las recetas caseras, cada vez ganan más lugar las opciones rápidas de comida dulce que no requieren horno. Esta torta en sartén, hecha con pocos ingredientes, es perfecta para quienes buscan algo simple, económico y delicioso, sin necesidad de equipos especiales ni largos tiempos de cocción.

Lo mejor de estas recetas es que podés resolver una comida dulce en minutos, ideal para antojos o visitas inesperadas. Con ingredientes básicos que seguro tenés en casa, esta torta logra una textura esponjosa y un sabor suave que se adapta a distintos gustos.

image Además, estas recetas son ideales para quienes recién empiezan a cocinar. No necesitás experiencia ni técnicas complicadas: solo mezclar bien los ingredientes y controlar el fuego de la sartén. Así, esta comida se convierte en una opción accesible y práctica.

Otra ventaja es su versatilidad. Podés sumar cacao, frutas o esencia de vainilla a los ingredientes para darle tu toque personal. Estas recetas permiten transformar una simple comida en algo especial con muy poco esfuerzo.

Ingredientes (6 porciones) Para estas recetas de comida dulce necesitás pocos ingredientes, lo que hace esta torta muy fácil de preparar.

2 huevos

150 g de azúcar

120 ml de leche

100 ml de aceite

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Manteca o aceite, para la sartén Estos ingredientes son la base de muchas recetas dulces simples y efectivas. image Paso a paso En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Este paso es clave en estas recetas para lograr una buena textura en la comida .

Agregá la leche, el aceite y la vainilla. Mezclá bien los ingredientes hasta que la preparación quede homogénea.

Incorporá la harina leudante de a poco, integrando todos los ingredientes sin que queden grumos.

Calentá una sartén a fuego mínimo y engrasala. Este paso es fundamental para que la comida no se pegue.

Volcá la mezcla, tapá la sartén y cociná durante 20 a 25 minutos a fuego muy bajo.

Cuando la base esté firme, podés darla vuelta con cuidado o terminar la cocción tapada. El resultado es una comida dulce, esponjosa y muy fácil de hacer. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr una torta casera deliciosa sin horno ni microondas.