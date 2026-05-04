La manguera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: 5 usos para sorprender en el hogar

Una manguera vieja puede parecer inútil, pero en realidad es una gran oportunidad de reciclaje dentro del hogar. Su material flexible y resistente permite crear soluciones prácticas sin gastar dinero. Cada vez más personas optan por reutilizar este tipo de objetos para mejorar la organización y sumar detalles de decoración con un toque original.
Antes de desecharla, vale la pena conocer algunos usos que pueden darle una segunda vida.
1. Protector para bordes y muebles
Cortando la manguera a lo largo, se puede colocar en bordes de mesas o estantes para evitar golpes. Este uso es ideal en casas con niños o para proteger superficies.
2. Organizador de cables
Uno de los usos más prácticos es convertirla en sujetador de cables. Al cortarla en pequeños tramos, permite agrupar y evitar enredos en el hogar o el taller.
Este tipo de reciclaje mejora la organización y facilita el guardado.
3. Soporte para herramientas
La manguera también puede utilizarse para colgar herramientas en la pared. Al fijarla en forma de gancho, permite sostener objetos livianos de manera segura.
4. Marco decorativo o artesanal
Otra idea es usarla para crear marcos o formas decorativas. Su flexibilidad permite adaptarla a distintos diseños, aportando un estilo original a la decoración del hogar.
5. Asa o agarre protector
Se puede colocar en mangos de baldes o herramientas para mejorar el agarre y evitar molestias en las manos. Este uso es simple, pero muy funcional en la vida diaria.
Una segunda vida con impacto
El reciclaje de objetos cotidianos permite reducir residuos y encontrar soluciones económicas. Una manguera vieja, lejos de ser un desperdicio, puede convertirse en un recurso útil con múltiples aplicaciones.
El hogar moderno valora cada vez más estas ideas que combinan creatividad, ahorro y sustentabilidad.