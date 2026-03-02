Solo 2 ingredientes eliminan para siempre el moho del dispensador del lavarropas

Aunque pasa desapercibido, el cajón del detergente del lavarropas acumula hongos y malos olores si no se limpia. Dos ingredientes eliminan para siempre el moho.

El dispensador del detergente del lavarropas es una de las zonas que más humedad acumula dentro del electrodoméstico. La mezcla constante de agua y restos de jabón crea un ambiente ideal para la formación de moho, especialmente cuando el cajón permanece cerrado durante largos períodos. Por eso, dos ingredientes pueden ablandar la suciedad de la zona en poco tiempo.

Con el tiempo, esos residuos se adhieren a las paredes del compartimento y al canal por donde circula el agua, generando manchas oscuras y un olor desagradable. Sin embargo, este método casero eficaz permite eliminarlo por completo y prevenir su regreso.

dispensador de lavarropas Estos productos combinados evitan que vuelva a aparecer la suciedad. WEB Por qué aparece el moho y por qué no basta con una limpieza superficial Cada vez que se utiliza el lavarropas, pequeñas cantidades de detergente quedan adheridas en el dispensador. Si no se limpian con frecuencia, se solidifican y retienen humedad, creando el entorno perfecto para hongos y bacterias.

Cerrar el cajón inmediatamente después del lavado agrava el problema Según el sitio Cleaning Institute, este gesto común impide que el interior se seque correctamente. Esa falta de ventilación favorece la proliferación del moho tanto en el recipiente como en los conductos internos por donde circula el agua.

Por eso, pasar un paño o enjuagar superficialmente no suele ser suficiente. Para eliminarlo de raíz es necesario aplicar una limpieza profunda que disuelva los residuos acumulados y desinfecte todas las superficies.

dispensador de lavarropas Con una limpieza periódica usando la efervescencia del vinagre y ácido cítrico, mantiene la zona libre de hongos. WEB Por qué la mezcla de vinagre y ácido cítrico elimina los restos por completo El método más efectivo consiste en utilizar vinagre junto con ácido cítrico, dos ingredientes con gran poder desinfectante y desincrustante. Para aplicarlo, se debe retirar el dispensador y llenarlo con una mezcla de ambos productos y agua tibia. El recipiente debe permanecer sumergido durante aproximadamente 2 horas, manteniéndolo abierto para que también se limpie el canal interno del lavarropas. Este proceso afloja los restos de detergente endurecidos y elimina el moho adherido. Luego, solo queda enjuagar y secar antes de volver a colocarlo. Para evitar que el problema reaparezca, es importante realizar esta limpieza cada tres meses y dejar el cajón apenas abierto (o sacarlo) después de cada lavado para permitir que se ventile. dispensador de lavarropas WEB El moho en el dispensador del detergente genera malos olores y los replica luego en la ropa, pero también puede afectar el funcionamiento del lavarropas.