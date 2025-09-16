10 flores que duran más de un mes y alegran tu jardín sin marchitarse

Tener un jardín lleno de color sin preocuparse por flores que se marchitan es posible con las plantas adecuadas y prácticas de jardinería correctas. Elegir variedades que duren más de un mes permite disfrutar de un espacio vibrante y saludable durante semanas, evitando el constante reemplazo y asegurando un jardín siempre atractivo.

Agua con cáscaras de papa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Dieta para bajar de peso: cómo hacer una tarta de zapatillos sin harina y con pocos ingredientes

Además, estas plantas resistentes requieren menos cuidados intensivos, haciendo la jardinería más sencilla para quienes buscan resultados duraderos y vistosos sin gastar demasiado tiempo.

La selección de flores duraderas no es un capricho: la naturaleza ofrece especies que, por su genética, pueden prolongar la floración mientras el suelo y la luz se mantienen óptimos.

Según expertos en jardinería , algunas plantas ofrecen flores por más de 30 días si se cuidan adecuadamente. Entre las más recomendadas se encuentran:

• Petunia

• Caléndula

• Impatiens

• Begonia

• Verbena

• Dalia

• Lantana

• Gazania

• Alstroemeria

Estas plantas no solo prolongan su floración, sino que también aportan aromas y texturas variadas que enriquecen cualquier jardín. Además, su resistencia a plagas comunes y a condiciones climáticas variables las hace ideales para jardineros de todos los niveles.

Claves para que las flores duren más

Al elegir estas plantas, los cuidados adecuados son fundamentales: regarlas con la frecuencia justa, proporcionarles suelo bien drenado y aplicar fertilizantes naturales contribuye a prolongar su floración. Evitar exceso de sol directo en especies sensibles y retirar flores marchitas permite que la energía de la planta se concentre en mantener las flores saludables.

image

Un estudio realizado por la Universidad de Cornell sobre jardinería ornamental sugiere que aplicar técnicas simples de poda y abonado puede extender la vida de las flores hasta un 40%, manteniendo el jardín colorido y atractivo durante más tiempo.

Adicionalmente, combinar distintas especies duraderas en el mismo espacio ayuda a crear un microclima favorable, donde las plantas más resistentes protegen a las más sensibles del viento o la luz excesiva.

Con estas recomendaciones y la selección adecuada de plantas, tu jardín no solo será un lugar de belleza y relajación, sino también un espacio práctico donde cada flor vale la pena y la jardinería se disfruta al máximo.