Astrología. Tres signos del zodíaco se destacan por su competencia, comparaciones constantes y tendencia a mirar de reojo los logros ajenos.

La astrología sostiene que algunos signos del zodíaco son más propensos a sentir envidia, ya sea por inseguridad, orgullo o necesidad de reconocimiento. Esta característica, explicada en la descripción astrológica de los signos del zodíaco, puede generar conflictos en lo personal y lo laboral.

Escorpio: horóscopo y rivalidad silenciosa En Escorpio, la intensidad emocional lo convierte en un signo competitivo.

Suelen comparar sus logros con los de otros.

Guardan rencor si sienten que fueron superados.

Pueden actuar con frialdad cuando la envidia los domina.

El horóscopo señala que Escorpio debe aprender a transformar esa energía en motivación positiva.

Personas envidiosas los 3 signos del zodíaco que son las peores (2) Leo: signos del zodíaco y orgullo herido Leo busca reconocimiento constante y, cuando no lo recibe, aparecen los celos.