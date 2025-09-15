15 de septiembre de 2025 - 18:00

El signo más infiel: lo único que podés esperar es una traición

Dentro de los signos del zodíaco, la astrología y el horóscopo revelan quién es el más infiel y traicionero, el que menos respeta la fidelidad.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel y traicionero de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel y traicionero de todos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

companeros de trabajo conflictivos: los 5 signos del zodiaco que son los peores

Compañeros de trabajo conflictivos: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más soñador de todos.

Cuál es el signo más soñador del zodíaco: vive con la cabeza en las nubes

Por Ignacio Alvarado

Según los astrólogos, Géminis es el que ocupa este lugar poco envidiable dentro de los signos del zodíaco. Su carácter cambiante, su necesidad de vivir experiencias nuevas y su facilidad para aburrirse hacen que, en cuestiones amorosas, sea uno de los más complicados de entender. Para la astrología, esta dualidad lo vuelve encantador, pero también lo convierte en alguien poco confiable.

image

El horóscopo describe a Géminis como alguien curioso, siempre en búsqueda de novedades, lo que lo lleva a tener problemas cuando se trata de compromisos largos. Si bien dentro de los signos del zodíaco aporta diversión y chispa a las relaciones, también trae consigo un alto nivel de inestabilidad. La astrología resalta que su lado social y su capacidad de seducción pueden transformarse en un arma de doble filo.

Para muchas personas, enamorarse de este signo es una experiencia intensa pero riesgosa. El horóscopo advierte que, en el terreno del amor, no se puede esperar un camino sencillo. Entre todos los signos del zodíaco, Géminis tiene la facilidad de moverse de un lado a otro sin mirar atrás, algo que la astrología asocia con su naturaleza mutable y aire de libertad.

image

¿Qué significa convivir con este signo?

Quienes tienen una pareja de Géminis deben saber que la clave está en la paciencia. La astrología explica que su carácter dual lo hace vivir constantemente en contradicción, y el horóscopo confirma que nunca será sencillo mantenerlo dentro de una sola rutina. Dentro de los signos del zodíaco, es el que más necesita estímulos para no perder el interés.

Sin embargo, no todo es negativo. La astrología recuerda que la intensidad de Géminis también significa pasión, aventuras y un magnetismo que pocos pueden igualar. Por eso, aunque el horóscopo lo catalogue como el más infiel y traicionero, es también uno de los signos del zodíaco más atractivos para quienes buscan experiencias fuera de lo común.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

suegras dificiles: los 5 signos del zodiaco que son las peores

Suegras difíciles: los 5 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más conflictivo.

El más conflictivo: cuál es el signo que siempre busca pelea

Por Ignacio Alvarado
hermanos competitivos: los 5 signos del zodiaco que son los peores

Hermanos competitivos: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por Andrés Aguilera
Los signos del zodíaco revelan secretos ocultos según la astrología y horóscopo.

El secreto que esconde cada signo y pocos se animan a contar

Por Ignacio Alvarado