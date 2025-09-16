16 de septiembre de 2025 - 16:53

Por qué recomiendan limpiar la ropa nueva antes de usarla: clave para la salud

Una higiene y limpieza adecuada de la ropa puede ayudar a evitar infecciones y molestias innecesarias.

Cuidar la limpieza de la ropa puede tener un gran impacto en la salud.

Cuidar la limpieza de la ropa puede tener un gran impacto en la salud.

Foto:

Pexels
Por Camilo Clavel

Comprar ropa nueva es una de las sensaciones más placenteras para muchas personas. Poder quitar la etiqueta, sentir la tela o las estampas puede ser muy tentador. Sin embargo, no se debe utilizar una vez comprada. Una limpieza previa puede tener un impacto en la salud significativo.

Leé además

la guia definitiva para la limpieza del bano y la ducha: decile chau a la cal

La guía definitiva para la limpieza del baño y la ducha: decile chau a la cal

Por Redacción
no pierdas tiempo en la limpieza: los mejores trucos para no manchar tu cocina

No pierdas tiempo en la limpieza: los mejores trucos para no manchar tu cocina

Por Redacción

La razón detrás de esto no es estrictamente el material del cuál está hecha la prenda, sino el recorrido que hizo hasta llegar a tus manos. Expertos en microbiología destacan las altas probabilidades de que miles de personas hayan usado la prenda ropa que vos compraste.

Limpieza ropa nueva

Por dónde se transmiten los virus en la ropa

Expertos subrayan que los virus se transmiten principalmente a través de 2 vías:

- La piel.

- El sistema respiratorio.

En el caso de la ropa, el riesgo surge cuando tocamos telas contaminadas y después nos llevamos las manos a la boca o la nariz. Esa acción, aparentemente inofensiva, puede ser la puerta de entrada de microorganismos capaces de generar molestias gastrointestinales, respiratorias o cutáneas.

Aunque se aclara que las probabilidades de sufrir una infección grave por usar ropa sin lavar son “muy bajas”, se remarca que el peligro aumenta en personas con heridas abiertas, cortes o irritaciones en la piel.

Estos pequeños puntos de vulnerabilidad funcionan como acceso directo para bacterias y virus. A esto se suma que las prendas, antes de llegar al local, suelen pasar por depósitos y camiones de transporte, donde pueden acumular polvo, suciedad o entrar en contacto con ambientes poco higiénicos.

limpieza lavarropas

Recomendaciones de higiene básicas

Por todo esto, la recomendación consta de dos pasos:

- En primer lugar, lavarse muy bien las manos después de recorrer locales de ropa, ya que el simple contacto con varias prendas puede dejarnos microorganismos en la piel.

- En segundo lugar, limpiar toda prenda nueva antes de estrenarla. Para ello es fundamental seguir siempre las indicaciones de la etiqueta: algunas piezas requieren lavado a mano, otras permiten el uso de lavadora, y ciertos materiales delicados pueden necesitar productos específicos.

Limpieza ropa deportiva

Adoptar este hábito no solo reduce la posibilidad de infecciones leves o reacciones alérgicas, sino que también asegura que la ropa esté libre de residuos químicos propios de la producción textil, como tintes o acabados industriales que pueden causar irritación. De esta manera, se logra un equilibrio entre el cuidado de la salud y la preservación de la prenda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El papel aluminio en este caso, es un recurso útil que puede salvarnos cuando no estamos atentos en casa.

No es limpieza: por qué hay que poner papel aluminio en la manija de las puertas de casa

Por Redacción
La psicología, la moda y la ropa negra se entrelazan en significados

Qué significa, según la psicología, si vistes mayoritariamente ropa negra

Por Ignacio Alvarado
no lo sabias: como mantener la ropa oscura como nueva con estos dos ingredientes por separado

No lo sabías: cómo mantener la ropa oscura como nueva con estos dos ingredientes por separado

Por Redacción
El bolsillo chico aún se mantiene diseñado en el jean. Por eso, más allá de la moda, se conserva como una especie de guiño histórico al pasado.

No es un adorno: para qué sirve el bolsillo más chico del jean

Por Redacción