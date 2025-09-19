19 de septiembre de 2025 - 21:00

Cómo hacer para que la tortilla de papas no se rompa al darla vuelta

Las recetas clásicas de la cocina argentina tienen trucos simples para que la tortilla de papas quede firme y no se rompa.

Por Andrés Aguilera

Las tortillas de papa son un clásico de la mesa familiar y un plato que atraviesa generaciones. Sin embargo, darla vuelta suele ser el momento más temido: muchas veces se rompe o se desarma. Para evitarlo, existen recetas y trucos sencillos que garantizan una tortilla compacta, jugosa y bien dorada, como explican expertos en recetas tradicionales de cocina.

Trucos para una tortilla firme y pareja

El secreto principal está en la cocción previa de la papa. Cocinarla unos minutos en agua hirviendo o freírla levemente antes de integrarla al huevo asegura que quede más blanda y se amalgame mejor.

Otro truco consiste en usar una sartén antiadherente bien caliente y aceitada, lo que permite que la mezcla no se pegue y facilite el giro.

Además, es importante no retirar la tortilla demasiado pronto: dejarla cocinar a fuego medio hasta que los bordes estén dorados asegura firmeza antes de darla vuelta.

Recetas fáciles: paso a paso para girar sin riesgo

  • Batir los huevos en un bol amplio y sazonar con sal y pimienta.

  • Incorporar las papas cocidas y la cebolla previamente rehogada.

  • Volcar la mezcla en una sartén caliente con un chorrito de aceite.

  • Cocinar a fuego medio hasta que los bordes estén firmes.

  • Colocar un plato plano sobre la sartén y sujetar con firmeza.

  • Dar la vuelta de un movimiento rápido y seguro.

  • Volver a deslizar la tortilla en la sartén para dorar el otro lado.

Este procedimiento permite que la preparación quede entera, con buena forma y textura uniforme.

Cocina casera que mantiene la tradición

La tortilla de papas es una de las recetas más populares, ideal como plato principal o acompañamiento. Con estos trucos se consigue una versión firme y jugosa, evitando el clásico problema de que se rompa al girarla.

Se puede enriquecer la preparación con chorizo colorado, jamón o pimientos, sin perder la técnica básica para un buen resultado.

Una opción versátil y práctica, que demuestra cómo la cocina casera siempre tiene soluciones simples para mejorar los clásicos de todos los días.

