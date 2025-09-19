19 de septiembre de 2025 - 10:15

Ideal y rico para la mediatarde: torta frita sin grasa ni azúcar con una receta muy fácil

Las recetas de comida casera logran una torta frita más liviana, sin grasa ni azúcar, perfecta para la mediatarde.

Por Andrés Aguilera

Las tortas fritas son un clásico argentino, presentes en la merienda y en reuniones familiares. Aunque suelen prepararse con manteca, aceite o azúcar, es posible hacer una versión más saludable. Con pocos ingredientes, estas recetasaligeradas permiten disfrutar un sabor criollo auténtico, adaptado a quienes buscan opciones más livianas en la cocina diaria.

Ingredientes para tortas fritas sin grasa ni azúcar

  • 300 g de harina común.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 150 ml de agua tibia.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva suave o girasol (en reemplazo de manteca o grasa).

  • 1 pizca de sal.

Con estos ingredientes básicos se obtiene una masa maleable y ligera, ideal para hornear o cocinar en plancha.

Recetas fáciles: paso a paso saludable

  • Tamizar la harina junto con el polvo de hornear en un bol.

  • Agregar la sal y formar un hueco en el centro.

  • Incorporar el huevo, el aceite y el agua tibia de a poco, amasando hasta unir.

  • Trabajar la masa durante unos minutos hasta lograr textura lisa.

  • Dejar reposar tapada por 15 minutos.

  • Estirar con palo de amasar y cortar discos medianos.

  • Cocinar en horno fuerte (200 °C) durante 10 minutos o en plancha caliente sin aceite.

El resultado son tortas fritas doradas, crujientes por fuera y tiernas por dentro, sin necesidad de grasa animal ni azúcar.

Comida criolla en versión ligera

Esta preparación mantiene el espíritu de la merienda argentina, pero con un perfil más saludable. Puede servirse sola o con acompañamientos como queso untable, miel o mermeladas sin azúcar.

También es posible sumar semillas de sésamo o lino a la masa, para dar un toque crocante y nutritivo. Una de esas recetas que permiten seguir disfrutando la tradición sin resignar el cuidado personal.

