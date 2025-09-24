24 de septiembre de 2025 - 16:32

Dieta sin harina: cómo hacer una "espuma" de manzana, solo con 2 ingredientes

La espuma de manzana es la prueba de que con pocos ingredientes se puede lograr un postre espectacular, una receta fácil y sin harina.

espuma de manzana
Por Daniela Leiva

La cocina saludable no deja de sorprender y una de las recetas mágicas que conquista a todos es la espuma de manzana, también conocida como budín de manzana aireado. Se trata de una preparación liviana, fresca y muy fácil de hacer, que además resulta perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Lo más curioso de este postre es su textura porque no es un budín común, tampoco una gelatina, ni un mousse. La espuma de manzana combina lo mejor de esos mundos, logrando un resultado esponjoso y suave, casi como si uno estuviera comiendo aire dulce.

espuma de manzana

Y lo mejor es que no lleva harina, así que se adapta de maravilla a dietas sin gluten o bajas en carbohidratos. Otro gran punto a favor es que se prepara con muy pocos ingredientes, de esos que solemos tener en casa.

El secreto de la receta no está en técnicas complicadas, sino en batir y batir sin miedo hasta que la mezcla se transforme en esa espuma liviana que da nombre al postre.

Ideal para acompañar el mate de la tarde y podés personalizar esta receta con el topping que más te guste: un poco de cacao amargo, canela, frutas frescas, coco rallado o granola crocante.

Ingredientes para la preparación

  • 2 manzanas dulces
  • Un chorrito de agua
  • 14 g de gelatina sin sabor (1 sobrecito)
  • Cacao amargo, canela, frutas frescas o lo que prefieras para decorar
    espumita de manzana

Paso a paso para hacer la espumita de manzana

  1. Lavar, pelar y cortar las manzanas en trozos. Colocarlas en una licuadora o procesadora junto con un chorrito de agua y mixear hasta obtener un puré homogéneo.
  2. Pasar ese puré a una olla pequeña y calentar a fuego bajo, solo hasta que tome temperatura. No hace falta hervirlo, apenas calentarlo para que la gelatina se disuelva mejor.
  3. Agregar el sobrecito de gelatina sin sabor y mezclar enérgicamente hasta que se integre por completo. Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
  4. Colocar la preparación en un bol grande y batir con batidora eléctrica a máxima potencia durante unos 20 minutos. El volumen se multiplicará y la mezcla se transformará en una espuma aireada y ligera.
  5. Volcar la espuma en una budinera o molde previamente aceitado para que sea más fácil desmoldar. Llevar a la heladera al menos 4 horas, hasta que tome consistencia.
  6. Una vez firme, desmoldar con cuidado y decorar al gusto: cacao amargo, un toque de canela, frutillas frescas, coco rallado o granola son opciones que combinan de maravilla.
