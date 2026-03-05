Tarta Tatin: así se hace la tarta de manzana invertida más famosa del mundo

Aprendé a preparar este postre icónico nacido en una cocina de campo, con masa brisée casera y el punto justo de caramelo para sorprender a todos.

La Tarta Tatin es mucho más que una simple torta de manzana invertida. Este emblema de la pastelería francesa nació de un error doméstico a finales del siglo XIX y hoy sigue siendo el postre ideal para servir tibio. Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, podés recrear este clásico en tu propia cocina.

La historia cuenta que las hermanas Tatin, en su hotel de Lamotte-Beuvron, olvidaron las manzanas al fuego con el azúcar. Para intentar salvar la preparación, cubrieron todo con una capa de masa y lo metieron al horno. El resultado fue tan aclamado que se convirtió en una de las tortas más famosas del mundo, destacando por su elegancia rústica.

image El error que cambió la pastelería mundial El secreto de su éxito reside en el proceso de cocción invertida. Al colocar la masa por encima de las frutas, esta actúa como una tapa que retiene el vapor y los jugos naturales de la manzana, permitiendo que se cocinen de forma pareja y se impregnen profundamente del caramelo y la manteca sin quemarse. A su vez, la masa se mantiene protegida de la humedad directa del fondo del molde, logrando esa textura friable y crujiente que contrasta con la suavidad de la fruta una vez que se da vuelta el postre.

Para lograr este equilibrio, es fundamental elegir manzanas de variedades compactas, como las Renette, que mantienen su forma y no se deshacen con el calor intenso. La base se prepara con una masa brisée que requiere trabajar rápidamente 200 gramos de harina, 100 gramos de manteca y 70 ml de agua helada. Es vital dejar descansar este bollo en la heladera durante una hora para que la materia grasa se asiente y no se contraiga en el horno.

image Los pasos para un caramelo y un armado impecables El alma de la Tarte Tatin es su caramelo. Se prepara disolviendo 150 gramos de azúcar con un poco de agua y unas gotas de limón a fuego muy bajo durante unos diez minutos. Una vez que alcanza un tono rubio oscuro, se retira del fuego y se le incorporan 50 gramos de manteca con una frusta para darle brillo y untuosidad. Este líquido se vierte en una tartera de 24 centímetros y se cubre inmediatamente con las manzanas cortadas en fetas.

Un detalle técnico que no se debe pasar por alto es la disposición de las frutas. Las manzanas deben colocarse en forma de raggiera, muy juntas entre sí, para evitar que queden espacios vacíos al momento de desmoldar. Finalmente, se cubre todo con el disco de masa de unos 26 centímetros, cerrando bien los bordes hacia adentro para sellar los sabores. Tras 30 minutos a 220°C, la torta debe darse vuelta inmediatamente después de salir del horno para evitar que el caramelo se solidifique y se pegue al molde. image Para elaborar esta receta vas a necesitar los siguientes elementos: Harina 00, manteca, azúcar y agua helada.

Manzanas compactas tipo Renette.

Un toque de jugo de limón y un poco de sal.

Rodillo, tartera de 24 cm y papel manteca.