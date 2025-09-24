Receta para cuidar el físico en primavera: tortilla de papa con espárragos con solo 5 ingredientes

Los días cálidos comienzan a sentirse y durante la primavera muchos buscan recetas frescas que aporten energía sin sumar calorías innecesarias. La tortilla de papa con espárragos es una variante de un clásico que sorprende por su sabor y simpleza. Combina proteínas de calidad con vegetales de temporada logrando un plato nutritivo que acompaña dietas equilibradas sin sacrificar el gusto.

El secreto está en la elección de ingredientes sencillos y saludables que resultan fáciles de conseguir. Con papas, huevos, espárragos trigueros y un toque de aceite de oliva se logra una comida saciante y con buen aporte de fibra y vitaminas . Esta receta es práctica para la mesa diaria y además permite mantener el peso.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

La receta es ideal para compartir en familia y sus ingredientes son simples de conseguir durante la estación . Con solo dos papas medianas, un manojo de espárragos trigueros que aparecen en climas cálidos, cinco huevos, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto, tendremos una combinación liviana pero con gran valor nutricional.

Por eso, al unir todos estos ingredientes se obtiene una tortilla perfecta para quienes buscan mantener el peso sin renunciar a un plato tradicional.

Paso a paso para obtener una tortilla de papa y espárragos liviana y sabrosa

Primero debemos pelar y cortar las papas en láminas finas para freírlas en abundante aceite de oliva hasta que estén blandas y sin llegar a dorarse en exceso. En paralelo hay que lavar y cortar los espárragos, retirando la parte dura de los tallos y luego saltearlos brevemente para mantener su textura crujiente y su color verde intenso. Una vez listos los ingredientes, tenemos que batir los 5 huevos con una pizca de sal e incorporar las papas junto a los espárragos ya cocidos. Rápidamente debemos mezclar todo con suavidad para que quede uniforme. Luego, esa preparación debemos colocarla en una sartén antiadherente y cocinar a fuego medio bajo volteando la tortilla con ayuda de un plato para que se dore de ambos lados.

El resultado es una tortilla esponjosa de textura suave y sabor fresco que se disfruta caliente o fría. Estos simples pasos aseguran una preparación más ligera en comparación con otras versiones que llevan más aceite o rellenos grasos.