Receta para cuidar el físico en primavera: tortilla de papa con espárragos con solo 5 ingredientes

La tortilla de papa con espárragos es una receta liviana y nutritiva. Sus ingredientes aportan fibras saludables que favorecen en la dieta.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Por Lucas Vasquez

Los días cálidos comienzan a sentirse y durante la primavera muchos buscan recetas frescas que aporten energía sin sumar calorías innecesarias. La tortilla de papa con espárragos es una variante de un clásico que sorprende por su sabor y simpleza. Combina proteínas de calidad con vegetales de temporada logrando un plato nutritivo que acompaña dietas equilibradas sin sacrificar el gusto.

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible.

El secreto está en la elección de ingredientes sencillos y saludables que resultan fáciles de conseguir. Con papas, huevos, espárragos trigueros y un toque de aceite de oliva se logra una comida saciante y con buen aporte de fibra y vitaminas. Esta receta es práctica para la mesa diaria y además permite mantener el peso.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los 5 ingredientes que benefician la dieta en esta receta primaveral

Para 4 personas se necesitan:

  • 2 papas.
  • 1 manojo de espárragos trigueros.
  • 5 huevos.
  • Aceite de oliva virgen extra para freír.
  • Sal a gusto.

La receta es ideal para compartir en familia y sus ingredientes son simples de conseguir durante la estación. Con solo dos papas medianas, un manojo de espárragos trigueros que aparecen en climas cálidos, cinco huevos, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto, tendremos una combinación liviana pero con gran valor nutricional.

  • Las papas aportan carbohidratos de absorción lenta que brindan energía constante sin provocar picos de glucosa.
  • Los espárragos trigueros son ricos en fibra vitaminas A, C, E y ácido fólico además de ser bajos en calorías lo que favorece la sensación de saciedad.
  • Los huevos ofrecen proteínas de alto valor biológico necesarias para mantener la masa muscular, mientras que el aceite de oliva aporta grasas saludables que ayudan a proteger el corazón.

Por eso, al unir todos estos ingredientes se obtiene una tortilla perfecta para quienes buscan mantener el peso sin renunciar a un plato tradicional.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Paso a paso para obtener una tortilla de papa y espárragos liviana y sabrosa

  1. Primero debemos pelar y cortar las papas en láminas finas para freírlas en abundante aceite de oliva hasta que estén blandas y sin llegar a dorarse en exceso.
  2. En paralelo hay que lavar y cortar los espárragos, retirando la parte dura de los tallos y luego saltearlos brevemente para mantener su textura crujiente y su color verde intenso.
  3. Una vez listos los ingredientes, tenemos que batir los 5 huevos con una pizca de sal e incorporar las papas junto a los espárragos ya cocidos. Rápidamente debemos mezclar todo con suavidad para que quede uniforme.
  4. Luego, esa preparación debemos colocarla en una sartén antiadherente y cocinar a fuego medio bajo volteando la tortilla con ayuda de un plato para que se dore de ambos lados.
Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

El resultado es una tortilla esponjosa de textura suave y sabor fresco que se disfruta caliente o fría. Estos simples pasos aseguran una preparación más ligera en comparación con otras versiones que llevan más aceite o rellenos grasos.

