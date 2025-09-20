Un productor de Gran Hermano filtró información secreta de la "Generación Dorada": "Es mentira..."

Martín Borrillo, uno de los cerebros detrás de todo lo que se ve en el formato de Telefe, reveló que tienen pensado para la nueva edición.

En una entrevista exclusiva en El Show del Desayuno, conducido por Agustín Raimodo y Sonia Stettler por Cadena cool, Martín Borrillo, productor ejecutivo de Gran Hermano, adelantó detalles sobre lo que será la “Generación Dorada”, la próxima edición del reality más visto en Argentina, que otra vez tendrá a Santiago del Moro como conductor.

Según pudo recuperar el medio mirostream, el productor se refirió a los rumores que suelen circular sobre el ingreso de los participantes y fue contundente: “dijimos hagamos una generación en la que podamos invitar gente nosotros, si queremos, en la que se anote gente también, famosos, no nos importa nada. Este año podemos hacer lo que queramos nosotros y está blanqueado así”.

Con esta declaración, Borrillo buscó despejar especulaciones sobre las teorías de conspiración y resaltó que "la Generación Dorada es abrir la casa para todo el público" y a su vez sostuvo: "dentro del reality somos todos iguales".

Gran Hermano llegará con cambios de formato Es preciso mencionar que, el nuevo formato apunta a un casting mucho más abierto y diverso, en el que convivirán participantes anónimos y figuras conocidas. De esta manera, el programa busca renovar su dinámica y sumar mayor atractivo para los espectadores.

Gran Hermano Un productor de Gran Hermano reveló datos sobre el nuevo formato. Web Asimismo, Borrillo dejó un consejo a quienes sueñan con ser parte de Gran Hermano: “La gente cree que tiene que venir con una historia de vida y no importa la historia de vida. Porque dura un programa, un día y ya está. Nosotros buscamos personalidades”.