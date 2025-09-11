Esta es la extravagante casa donde Úrsula Corberó y el Chino Darín recibirán a su primer hijo

La pareja anunció la noticia en redes sociales y los fans ya comenzaron a especular sobre la casa en la que transitarán el embarazo.

Así es la casa en España donde el Chino Darín y Úrsula Corberó llevarán el embarazo,

Después de casi diez años juntos, Úrsula Corberó y el Chino Darín, dieron un paso más en su relación: serán padres por primera vez. La noticia, que fue compartida en Instagram por la actriz española, ha capturado la atención de sus admiradores, generando interés no solo en su vida profesional, sino también en su ámbito más privado y personal.

Viviendo en Europa hace muchos años, es casi un hecho que todo el embarazo lo lleven adelante en su acogedor departamento situado en el centro de Barcelona, que además de ser su casa, es un santuario de tranquilidad y paz donde pueden escapar de la intensidad de sus profesiones artísticas.

Úrsula Corberó Chino Darín y Úrsula Corberó confirmarón que serán padres. Instagram Así es la casa en España del Chino Darín y Úrsula Corberó El piso donde viven los actores está tasado en aproximadamente unos 450 mil euros y capturó la atención de muchos por la sofisticada decoración y los amplios ambientes. Con techos altos con molduras (similares al de una iglesia), largos pasillos, balcones y un sofisticado estilo señorial los actores disfrutan de su hogar.

Si bien toda la propiedad es muy lujosa, el plato fuerte es el salón principal. En el techo se puede observar una lámpara de aires “mid-century” con estructura dorada que pende frente a un espejo de ojo de pez. A la vez, cuenta con una chimenea que la pareja enciende cada vez que hace frío en Europa.

Embed (22/03) Úrsula Corberó via Greta Fernández's IG story pic.twitter.com/XaiLQV7maK — Úrsula Corberó Updates (@ucorberoupdates) March 22, 2019 Con un estilo chic, sofisticado y elegante se complementa con el terciopelo rosa del sillón y la fotografía de una playa a vista de pájaro que decora la gran pared. En cuanto a la cocina, está decorada en blanco con aparente distribución en L: es moderna y funcional, dejando de lado el estilo señorial del resto de los espacios.