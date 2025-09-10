Filtran fotos íntimas de Luciana Salazar en DivasPlay: la recreación de un clásico de los 2000

Una serie de fotos de Luciana Salazar fueron filtradas del sitio DivasPlay , la reconocida plataforma de contenido para adultos. Se trata de una producción privada en la cual la modelo recreó su famosa Chocoluli, un antiguo video viral de los años 2000 cuando la influencer trabajaba para Playboy .

Las imágenes, que formaban parte de su perfil más restringido en DivasPlay, no eran de acceso público . En ellas, la modelo retoma una de sus producciones más recordadas, pero con una estética renovada.

A cuatro meses de su desembarco en DivasPlay, se conocieron tres fotografías no autorizadas de la cuenta privada de Luciana Salazar . En una de ellas, la exvedette aparece luciendo únicamente un delantal blanco, mientras posa junto a un postre de chocolate, rememorando la icónica escena que protagonizó a principios de los años 2000. Esta imagen pertenece a una producción inédita que no estaba disponible para suscriptores comunes.

Otra de las fotos filtradas la muestra acostada sobre una lona de entrenamiento, luego de una sesión de ejercicios. Mientras cubre su pecho, a su alrededor se ven mancuernas y otros accesorios de gimnasio. La tercera imagen, por su parte, retrata a Salazar de espaldas, vestida con lencería negra, medias y tacos altos. Un espejo ubicado a la izquierda revela su figura de frente.

En una entrevista realizada en junio con el programa Mujeres argentinas (eltrece), Salazar habló sobre su incorporación a la plataforma y las condiciones que le ofrecieron. “Estuvimos negociando un año. Es una propuesta profesional, todo lo que se publica está aprobado por mí”, declaró.

La modelo también compartió algunas de las solicitudes más llamativas que recibió en sus primeros días. “Me pidieron videos de mis pies. Es increíble”, comentó con humor. Dijo, además, que valora tener el control sobre su imagen y sus tiempos de trabajo.

Fotos filtradas con repercusiones en redes sociales

La decisión de sumarse a DivasPlay fue producto de extensas conversaciones entre julio de 2024 y abril de 2025. Según Salazar, el enfoque serio del equipo, la claridad en la estrategia de contenidos y la autonomía creativa fueron claves para dar el paso.

La filtración generó revuelo en redes, ya que se trataba de material reservado exclusivamente para usuarios con acceso premium dentro de la plataforma. Hasta el momento, no se han conocido declaraciones oficiales por parte de DivasPlay ni de la propia modelo en relación al incidente.