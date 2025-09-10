Mimi Alvarado encendió la polémica contra Pedro Alfonso y Paula Chaves con durísimas acusaciones

Mimi Alvarado reapareció con fuertes declaraciones y apuntó directamente contra Pedro Alfonso y Paula Chaves, a quienes calificó de “zorros mal agradecidos”.

Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, dialogó en “Mitre Live” con Juan Etchegoyen y lanzó frases contundentes contra Paula Chaves y Pedro Alfonso. Según sus dichos, ambos le habrían jugado en contra en el plano laboral y ella no se guardó nada a la hora de expresarse.

Durante la entrevista, Alvarado recordó un episodio en el que, según afirma, Paula Chaves pidió que la bajaran de un reality luego de que se malinterpretaran comentarios suyos relacionados con Pedro Alfonso y Flor Vigna. “Qué turbio todo lo de Paula... yo nunca di nombres, pero ella quiso dejarme sin trabajo”, relató.

En esa misma línea, señaló que tanto Chaves como Alfonso “están muy subidos al pony” y que la fama se la deben a Marcelo Tinelli. “Son dos desagradecidos, se olvidaron de dónde salieron”, disparó.

Respecto de Pedro Alfonso, Mimi fue aún más directa: “Yo vi actitudes de Pedro que no me gustaron. No me cae bien y mis ojos han visto cosas que prefiero guardar, por ahora”. A su vez, recalcó que no le agrada que alguien intente afectar la carrera de otro: “No está bueno meterse con el trabajo de la gente”.

Un conflicto que trasciende lo televisivo La pareja de El Tirri también se refirió al esfuerzo personal que le implicó hacerse un nombre en los medios argentinos. “Aquí me contratan productores, yo me gané el respeto. No es sencillo para un extranjero lograr reconocimiento, y eso parece que ellos lo olvidaron”, expresó con firmeza.