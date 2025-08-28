Así es la hermosa casa de Pedro Alfonso y Paula Chaves: grandes ventanales, privacidad y una casita del árbol

La pareja, que lleván más de 10 años de relación, ha pensado en cada detalle de su casa para que no les falte nada a sus 3 hijos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen una bonita casa, pensada en las comodidades de sus tres hijos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso construyeron su hogar ideal en Buenos Aires. Lejos del ruido mediático, pero cerca de la naturaleza y el calor familiar, la pareja que se casó en 2014, decidió abrir las puertas de su casa para mostrar en redes sociales algunos detalles del lugar donde crían a Olivia, Baltazar y Filipa.

Las imágenes hablan por sí solas: una decoración cálida, moderna y funcional se combina con grandes ventanales que inundan los ambientes de luz natural. El diseño interior apuesta por los tonos claros, los detalles en madera y la simplicidad elegante.

Así es la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso En la cocina, predomina el estilo minimalista se mezcla con la practicidad. El ambiente cuenta con una isla de mármol tipo carrara, muebles de madera clara y una excelente iluminación que lo convierte en el lugar favorito para cocinar en familia. Una de las postales más tiernas muestra a Paula con su hija en pleno momento de cocina, ambas con delantales y sonrisas cómplices.

La vida familiar es el eje central de este hogar, y eso se refleja en cada rincón. Uno de los espacios más adorables es el dormitorio infantil, donde se ve una cama cucheta de madera clara con diseño simple y seguro, ideal para los más chicos. En la imagen, Olivia y Baltazar comparten un momento de complicidad entre risas.

La conexión con el exterior también es fundamental. El jardín es uno de los grandes protagonistas de esta casa. Amplio y rodeado de árboles, el espacio cuenta con una pileta, juegos para chicos. Allí también se puede ver un cómodo living de exterior con sillones grises y una mesa de vidrio, donde Paula se muestra acomodando los almohadones y demostrando su amor por los detalles.