27 de agosto de 2025 - 17:47

No te olvides de ellos: cuáles son los espacios de tu casa que debes limpiar si o sí

La limpieza estos espacios olvidados en la rutina asegura un entorno más higiénico y contribuye al bienestar dentro del hogar.

Limpieza de los pisos en el hogar

Foto:

Hogarmanía
Por Camilo Clavel

Existen rincones y objetos en la casa que, aunque forman parte de la rutina diaria, rara vez se incluyen en el proceso de limpieza. Es por ello que terminan acumulando polvo, gérmenes y bacterias. Los responsables del hogar suelen pasarlos por alto, ya sea por costumbre o por la dificultad de acceso.

Leé además

Lavar la cafetera diariamente conserva el sabor del café durante años, aunque debe prestarse atención a los ingredientes.

Pocos lo saben: cómo limpiar la cafetera italiana, según expertos

Por Redacción
Con el paso de los días el desorden se acumula, pero siguiendo los pasos de este truco, podrás notar cambios en poco tiempo.

El truco de un minuto: cómo limpiar la casa en tiempo récord y sin esfuerzo

Por Redacción

Los espacios de tu casa que no debes olvidar

- Las lámparas del techo son uno de los objetos más descuidados. Al no estar a la altura de la vista, acumulan grandes cantidades de polvo que se esparcen en el aire y contaminan el ambiente.

Algo similar sucede con los marcos de las puertas, cuadros y ventanas, que al estar en constante contacto con el movimiento generan depósitos de suciedad invisibles a simple vista pero nocivos para la salud.

- El colchón, aunque se use con ropa de cama limpia, concentra ácaros y bacterias. Sacudirlo y pasar la aspiradora al menos una vez al mes ayuda a prolongar su vida útil y a mejorar la calidad del descanso.

- En el mismo sentido, las estanterías con libros suelen acumular polvo porque los ejemplares permanecen quietos mucho tiempo; conviene limpiarlos uno por uno y repasar también los estantes.

La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño
La limpieza del colch&oacute;n es esencial para mejorar el sue&ntilde;o en casa.

La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño en casa.

Los espacios de la cocina

- En la cocina, hay varios focos de descuido. El interior de la heladera, especialmente el cajón de verduras, puede convertirse en un reservorio de bacterias si no se higieniza con frecuencia.

- El microondas también requiere atención tanto por fuera como por dentro, ya que recibe restos de alimentos y salpicaduras.

- Otro punto crítico está debajo y detrás de los electrodomésticos, donde la suciedad se acumula de forma imperceptible, generando malos olores y atrayendo insectos. El tacho de basura no debe limitarse al recambio de bolsas: necesita limpieza regular porque las paredes interiores concentran gérmenes.

Limpieza cocina

El baño, un espacio esencial

- En el baño, la mampara de la ducha suele retener cal, moho y bacterias, lo mismo que los grifos y juntas de azulejos, que requieren un repaso extra para evitar focos de humedad.

Trucos
El ba&ntilde;o es uno de los espacios m&aacute;s importantes a la hora de cuidar la limpieza. &nbsp;

El baño es uno de los espacios más importantes a la hora de cuidar la limpieza.

- Los elementos de limpieza como escoba, mopa y balde, si no se higienizan después de usarlos, terminan devolviendo la suciedad al hogar. De igual forma, los sillones al estar pegados a la pared acumulan polvo detrás y debajo, por lo que conviene moverlos en las limpiezas profundas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni agua ni bicarbonato: como limpiar las griferias para quitar el sarro y dejarlas como nuevas

Ni agua ni bicarbonato: cómo limpiar las griferías para quitar el sarro y dejarlas como nuevas

Por Redacción
por que recomiendan poner una esponja humeda, la de lavar los platos, en el microondas

Por qué recomiendan poner una esponja húmeda, la de lavar los platos, en el microondas

Por Redacción
Esta planta es adecuada para cambiar la energía de hogar y decorar.

Por qué es tan importante tener una lengua de suegra en casa

Por Andrés Aguilera
El programa Construyo mi Casa del IPV permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

Casa de 140 metros: cuánto cuesta construirla con crédito hipotecario del IPV y qué requisitos piden

Por Melisa Sbrocco