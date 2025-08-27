No te olvides de ellos: cuáles son los espacios de tu casa que debes limpiar si o sí

Existen rincones y objetos en la casa que, aunque forman parte de la rutina diaria , rara vez se incluyen en el proceso de limpieza. Es por ello que terminan acumulando polvo, gérmenes y bacterias. Los responsables del hogar suelen pasarlos por alto, ya sea por costumbre o por la dificultad de acceso.

El truco de un minuto: cómo limpiar la casa en tiempo récord y sin esfuerzo

- Las lámparas del techo son uno de los objetos más descuidados. Al no estar a la altura de la vista, acumulan grandes cantidades de polvo que se esparcen en el aire y contaminan el ambiente.

Algo similar sucede con los marcos de las puertas, cuadros y ventanas , que al estar en constante contacto con el movimiento generan depósitos de suciedad invisibles a simple vista pero nocivos para la salud.

- El colchón , aunque se use con ropa de cama limpia, concentra ácaros y bacterias. Sacudirlo y pasar la aspiradora al menos una vez al mes ayuda a prolongar su vida útil y a mejorar la calidad del descanso.

- En el mismo sentido, las estanterías con libros suelen acumular polvo porque los ejemplares permanecen quietos mucho tiempo; conviene limpiarlos uno por uno y repasar también los estantes.

La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño en casa. Pexels

Los espacios de la cocina

- En la cocina, hay varios focos de descuido. El interior de la heladera, especialmente el cajón de verduras, puede convertirse en un reservorio de bacterias si no se higieniza con frecuencia.

- El microondas también requiere atención tanto por fuera como por dentro, ya que recibe restos de alimentos y salpicaduras.

- Otro punto crítico está debajo y detrás de los electrodomésticos, donde la suciedad se acumula de forma imperceptible, generando malos olores y atrayendo insectos. El tacho de basura no debe limitarse al recambio de bolsas: necesita limpieza regular porque las paredes interiores concentran gérmenes.

Limpieza cocina

El baño, un espacio esencial

- En el baño, la mampara de la ducha suele retener cal, moho y bacterias, lo mismo que los grifos y juntas de azulejos, que requieren un repaso extra para evitar focos de humedad.

Trucos El baño es uno de los espacios más importantes a la hora de cuidar la limpieza.

- Los elementos de limpieza como escoba, mopa y balde, si no se higienizan después de usarlos, terminan devolviendo la suciedad al hogar. De igual forma, los sillones al estar pegados a la pared acumulan polvo detrás y debajo, por lo que conviene moverlos en las limpiezas profundas.