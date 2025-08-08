Así es la casa en la que vive Pablo Lescano: decoración musical y espacios bien organizados

El cantante y referente de Damas Gratis apostó por rincones bien organizados y una arquitectura amaderada.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

La residencia de Pablo Lescano, reconocido referente de la música argentina, ofrece una mirada singular al universo personal del artista. Con un diseño moderno y detalles que combinan tecnología, estilo y comodidad, su hogar refleja tanto su trayectoria profesional como su identidad artística.

En redes sociales ha dejado ver un recorrido por los espacios más destacados de su vivienda, donde cada ambiente parece haber sido pensado para conjugar vida cotidiana con expresión musical.

La casa Lescano no es solo un espacio para vivir, sino un verdadero reflejo de su identidad artística. Con una estética moderna y detalles cuidadosamente seleccionados, cada rincón parece rendir homenaje a su trayectoria en la música. Las luces LED, los espacios amplios y la tecnología de última generación crean una atmósfera que combina confort con el espíritu festivo que caracteriza al líder de Damas Gratis.

Más allá del lujo y la ambientación llamativa, el hogar transmite una fuerte impronta personal. Elementos vinculados a la cumbia, como instrumentos, vinilos o murales temáticos, conviven con una decoración contemporánea y sofisticada. El resultado es una residencia única, donde el arte, la historia y el estilo de vida del artista se fusionan a la perfección.

Pablo Lescano se expresó tras la batalla campal en uno de sus show A través de sus historias, Pablo Lescano se mostró desolado y reconoció sentirse "muy triste por todo lo sucedido". Además, replicó mensajes de sus seguidores que también manifestaron su angustia por la cancelación del show. Muchos fans se solidarizaron con el músico y destacaron que él no tuvo responsabilidad alguna en lo ocurrido.