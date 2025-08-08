8 de agosto de 2025 - 13:32

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano: decoración musical y espacios bien organizados

El cantante y referente de Damas Gratis apostó por rincones bien organizados y una arquitectura amaderada.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.&nbsp;

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. 

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Así es la luminosa casa de Ale Sergi, vocalista del dúo Miranda!.

Así es la casa de Ale Sergi, cantante de Miranda!: Mucha luz, un estudio de grabación y una enorme biblioteca

Por Agustín Zamora
La casa de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, a 15 años de su clausura. Foto: Gentileza Marcelo Aguilar

La "casa" de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, tras 15 años clausurado

Por Ignacio de la Rosa
Pablo Lescano
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Pablo Lescano
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

La casa Lescano no es solo un espacio para vivir, sino un verdadero reflejo de su identidad artística. Con una estética moderna y detalles cuidadosamente seleccionados, cada rincón parece rendir homenaje a su trayectoria en la música. Las luces LED, los espacios amplios y la tecnología de última generación crean una atmósfera que combina confort con el espíritu festivo que caracteriza al líder de Damas Gratis.

Más allá del lujo y la ambientación llamativa, el hogar transmite una fuerte impronta personal. Elementos vinculados a la cumbia, como instrumentos, vinilos o murales temáticos, conviven con una decoración contemporánea y sofisticada. El resultado es una residencia única, donde el arte, la historia y el estilo de vida del artista se fusionan a la perfección.

Pablo Lescano
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Pablo Lescano
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Pablo Lescano se expresó tras la batalla campal en uno de sus show

A través de sus historias, Pablo Lescano se mostró desolado y reconoció sentirse “muy triste por todo lo sucedido”. Además, replicó mensajes de sus seguidores que también manifestaron su angustia por la cancelación del show. Muchos fans se solidarizaron con el músico y destacaron que él no tuvo responsabilidad alguna en lo ocurrido.

Hasta el momento, el músico no aclaró si reprogramará el concierto en Bogotá ni cuándo podría hacerlo. Mientras tanto, continúa con sus compromisos internacionales. Ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos: el 7 de agosto en Miami, el 8 en Nueva York y el 9 en Virginia.

Pablo Lescano
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el dolor de pablo lescano tras la batalla campal en su show en colombia: me rompiste el corazon...

El dolor de Pablo Lescano tras la batalla campal en su show en Colombia: "Me rompiste el corazón..."

Por Redacción Espectáculos
Cyrano, un clásico del teatro universal, en la piel de Gabriel Goity

Exitoso estreno de Cyrano con el Puma Goity: "El teatro es una ceremonia única e irrepetible"

Por Carina Bruzzone
Netflix tiene la miniserie francesa que ha revolucionado la plataforma.

La serie más adictiva de Netflix es francesa, tiene 6 capítulos y lidera su género

Por Andrés Aguilera
que le paso a nico vazquez y por que suspendio las funciones de rocky

Qué le pasó a Nico Vázquez y por qué suspendió las funciones de "Rocky"

Por Redacción Espectáculos