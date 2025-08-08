Murió a los 85 años el recordado periodista Tico Rodríguez Paz

El periodista, notero y locutor falleció este viernes y fue su hijo quien confirmó la triste noticia y dio detalles de las causas de la muerte de su padre.

El periodismo argentino perdió este viernes a una de sus voces más recordadas. Tico Rodríguez Paz, periodista, notero y locutor, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada al aire por Pablo Montagna, conductor del programa “Pasamontagna” en Radio Rivadavia.

Rodríguez Paz construyó una extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos, aunque su nombre quedó especialmente ligado a Canal 13. Allí formó parte de recordadas producciones como “Mónica Presenta”, donde trabajó junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Mingo Di Núbila. Su estilo frontal y su voz inconfundible le ganaron un lugar de respeto entre colegas y televidentes.

El último adiós a Tico Rodríguez Paz Nacido el 4 de agosto de 1940, Tico también dejó su huella en la radio, con ciclos en emisoras como Radio Splendid. Su último trabajo fue en la TV Pública, lo que marcó el cierre de una trayectoria de más de cinco décadas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el responso se realizará este sábado 9 de agosto a las 14.15 en el Cementerio de la Chacarita. La entrada será por la calle Jorge Newbery.

Tico Rodríguez Paz La confirmación de su fallecimiento llegó de la mano de su hijo menor, Juan Rodríguez Paz, quien compartió un mensaje para familiares y amigos. “Hola a todos contarles esta mala noticia. Tico tenía Alzheimer y se fue complicando. Hace casi 20 días lo internaron por una neumonía, la cual superó, pero se agravó con un virus y una complicación urinaria. Y esta mañana falleció”, expresó.

Con su partida, el periodismo argentino despide a una figura que supo moverse con la misma naturalidad en estudios, móviles y redacciones. Su paso por la televisión y la radio dejó una marca profunda en la historia de los medios nacionales, y su voz quedará en la memoria de quienes lo escucharon y vieron durante tantos años.