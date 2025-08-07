7 de agosto de 2025 - 08:17

Batalla campal en el recital de Damas Gratis: al menos un muerto y cinco apuñalados

El alcalde de Bogotá, Colombia, dijo que se registró un muerto en las inmediaciones del estadio, mientras que la Policía local reportó cinco personas con heridas de arma blanca.

Batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia

Batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El show que Damas Gratis tenía previsto brindar este miércoles en Bogotá, como cierre de una minigira por Colombia, fue suspendido antes de empezar debido a una serie de violentos incidentes protagonizados por un grupo de espectadores. Según confirmó el alcalde de la capital colombiana, una persona murió durante los disturbios, mientras que la Policía reportó al menos cinco heridos con armas blancas.

Leé además

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini se postuló para ser parte de Merlina, pero a su modo: "Lo mío es la tanatopraxia"

Por Agustín Zamora
un nuevo escandalo: daniel osvaldo se habria peleado en plena via publica

Un nuevo escándalo: Daniel Osvaldo se habría peleado en plena vía pública

Por Redacción Espectáculos

La banda de cumbia, liderada por Pablo Lescano, tenía programado realizar su última presentación en una reconocida sede de la ciudad, pero el evento quedó completamente empañado por los hechos de violencia.

Embed

Videos difundidos en redes sociales muestran una brutal pelea entre grupos de asistentes, que incluyó piñas, patadas y lanzamiento de objetos. Medios locales señalaron que el conflicto habría sido protagonizado por barras bravas de distintos clubes de fútbol, lo que generó momentos de gran tensión y caos.

Embed

Las autoridades del show emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que la decisión de suspenderlo se tomó “por motivos de seguridad”, para “proteger a los asistentes y colaboradores” y que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”. Dijeron, además, que el recinto había sido evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

Embed

Lo concreto es que luego de la batalla campal registrada dentro del estadio, otros episodios no menos tristes tuvieron lugar en sus inmediaciones. El encargado de comunicarlos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió el funcionario en una historia de Instagram.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
un nuevo robo en vivo: la polemica decision de lali esposito en la voz argentina

Un nuevo robo en vivo: la polémica decisión de Lali Espósito en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
fechas confirmadas: cuando empiezan las grabaciones de masterchef celebrity

Fechas confirmadas: cuándo empiezan las grabaciones de Masterchef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
la estrategia de guillermo francella que nadie esperaba para que no lo reconozcan en redes

La estrategia de Guillermo Francella que nadie esperaba para que no lo reconozcan en redes

Por Redacción Espectáculos