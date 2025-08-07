Batalla campal en el recital de Damas Gratis: al menos un muerto y cinco apuñalados

El alcalde de Bogotá, Colombia, dijo que se registró un muerto en las inmediaciones del estadio , mientras que la Policía local reportó ci nco personas con heridas de arma blanc a.

El show que Damas Gratis tenía previsto brindar este miércoles en Bogotá, como cierre de una minigira por Colombia, fue suspendido antes de empezar debido a una serie de violentos incidentes protagonizados por un grupo de espectadores. Según confirmó el alcalde de la capital colombiana, una persona murió durante los disturbios, mientras que la Policía reportó al menos cinco heridos con armas blancas.

La banda de cumbia, liderada por Pablo Lescano, tenía programado realizar su última presentación en una reconocida sede de la ciudad, pero el evento quedó completamente empañado por los hechos de violencia.

Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y donde estará la policía? pic.twitter.com/jrmsv1GSUB — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025 Videos difundidos en redes sociales muestran una brutal pelea entre grupos de asistentes, que incluyó piñas, patadas y lanzamiento de objetos. Medios locales señalaron que el conflicto habría sido protagonizado por barras bravas de distintos clubes de fútbol, lo que generó momentos de gran tensión y caos.

Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025 Las autoridades del show emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que la decisión de suspenderlo se tomó "por motivos de seguridad", para "proteger a los asistentes y colaboradores" y que "las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden". Dijeron, además, que el recinto había sido evacuado "para garantizar el bienestar de todos los presentes".

Fuimos al Movistar arena a ver damas gratis no somos barristas…!! Queríamos gozarnos un concierto más en nuestras vidas y pasa esto…!!! pic.twitter.com/4nPcOYMWBj — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025 Lo concreto es que luego de la batalla campal registrada dentro del estadio, otros episodios no menos tristes tuvieron lugar en sus inmediaciones. El encargado de comunicarlos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.