"Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria": Eduardo Feinmann cometió el papelón de su vida como periodista

Un grosero error periodístico desató polémica en el canal A24 luego de que el programa conducido por Eduardo Feinmann difundiera este miércoles como real una imagen falsa que mostraba a la cantante estadounidense Katy Perry junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento.

Esta es la extravagante casa donde Úrsula Corberó y el Chino Darín recibirán a su primer hijo

El anuncio del príncipe Guillermo y Kate Middleton que cambiará para siempre su vida

La foto falsa , creada originalmente como un meme en redes sociales, fue presentada como verdadera en televisión bajo el videograph “Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria”, lo que generó la indignación del propio Feinmann y dejó en evidencia la falta de chequeo por parte de la producción.

El episodio ocurrió en un contexto particular: la reciente visita de Katy Perry a la Argentina, que ya había despertado repercusiones por su guiño a Evita Perón y la interpretación de “Don’t Cry for Me Argentina” en un show, apenas días después de la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

El trasfondo fue el terreno propicio para que un usuario de redes sociales -la cuenta @capitana_CFK- difundiera una imagen manipulada donde se simulaba un encuentro entre la artista pop y Cristina Kirchner.

Lo que en X circulaba como una broma evidente terminó siendo tomado por la señal de noticias como un hecho cierto .

Eduardo Feinmann se creyó una foto falsa de Katy Perry y Cristina Kirchner

Durante el programa, Eduardo Feinmann se mostró sorprendido y molesto al ver la supuesta primicia.

“¿Esa cárcel es una joda?”, exclamó incrédulo. Sin embargo, lejos de corregir el error en ese momento, otros panelistas sumaron comentarios que reforzaban la veracidad de la -falsa- noticia. Uno de ellos opinó: “En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas”.

La foto falsa de Katy Perry y Cristina Kirchner que A24 y Eduardo Feinmann tomaron como real La foto falsa de Katy Perry y Cristina Kirchner que A24 y Eduardo Feinmann tomaron como real A24

Incluso otro periodista del programa agregó que la cantante “se expresó contra la proscripción”, mientras Feinmann ironizaba con visible fastidio: “Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo ‘venite’”.

La supuesta visita nunca ocurrió. La imagen, que tenía el sello de un meme, se viralizó rápidamente en redes sociales y terminó dejando en ridículo al canal y al periodista político.