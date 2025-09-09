Katy Perry en Argentina: esta es la lista de 24 canciones que presentará

Dividido en seis bloques temáticos, como las eras de Taylor Swift, Katy Perry presenta en Argentina su show “The Lifetimes Tour”. Con dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, este martes y miércoles, la artista trae su repertorio que la acompañó en su gira por Latinoamérica.
La dueña de un sueño adolescente regresó al país después de siete años y viene a presentar su último disco “143”, en referencia a su “número del ángel” según explicó la artista. Además, traerá 24 canciones en un repertorio variado por sus más de 15 años de carrera.
Cambios a decisión del público
Si bien la artista viene respetando una lista, más o menos similar, suele hacer concesiones con canciones. Como fue el caso de Chile donde tocó por primera vez desde que inició su gira el tema “Never Really Over". Incluso subió a un pequeño fan al escenario.
Embed - Santiago se robó el corazón de katy y de todo el publico #katyperry #thelifetimestour #chile #conciertos
Esto se debe a que Katy tiene una sección interactiva dentro del espectáculo “Choose your own”, donde un público vota temas de un álbum en específico: “Smile”. Aunque es un bloque de seis canciones, generalmente interpreta cuatro de ese disco.
Los mejores éxitos de Katy Perry
Por lejos, el segundo bloque de canciones es el más bailable. Introducido por un video en inglés y sin subtítulo, se llama “Woman's World” . Este segmento está lleno de hits: “California Gurls", “Teenage Dream”, “Hot N' Cold” y “I Kissed a Girl”. Aunque advierten que suele cortarlos, más al estilo de un mush-up que de sencillos individuales.
Embed - Katy Perry - California Gurls (Official Music Video) ft. Snoop Dogg
Con un concepto un tanto complejo, innecesario para una artista con tantos éxitos, los espectadores seguirán a quien le da voz al “roar” en una lucha de reflectores y canciones contra una Inteligencia Artificial, un algoritmo maligno que busca corromperla. ¿Podrá Katy Perry vencer a la tecnología y, en el camino, entretener a los argentinos?
El setlist de Katy Perry en su gira 2025
Bloque 1: ARTIFICIAL
1-Artificial
2-Chained to the Rhythm
3-Teary Eyes
4-Dark Horse
Bloque 2: WOMAN'S WORLD
5-Woman´s World
6-California Gurls
7-Teenage Dream
8-Hot n Cold
9-Last Friday Night (T.G.I.F.)
10-I Kissed a Girl
Bloque 3: NIRVANA
11- Nirvana
12- Crush
13- I'm his, he´s mine
14- Wide Awake
Bloque 4: CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE: SMILE
15- Canción elegida por el público
16- Canción elegida por el público
17- All the love
Bloque 5 MAINFRAME
18-E.T.
29- Part of Me
20- Rise
Bloque 6 END GAME
21- Roar
22- Daisies
23- Lifetimes
24- Firework