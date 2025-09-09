9 de septiembre de 2025 - 12:11

Katy Perry en Argentina: esta es la lista de 24 canciones que presentará

Con un bloque cargado de hits y otro interactivo, con temas a elección del público, la artista presentará “The Lifetimes Tour”.

La lista de temas de Katy Perry en Argentina.

La dueña de un sueño adolescente regresó al país después de siete años y viene a presentar su último disco “143”, en referencia a su “número del ángel” según explicó la artista. Además, traerá 24 canciones en un repertorio variado por sus más de 15 años de carrera.

Cambios a decisión del público

Si bien la artista viene respetando una lista, más o menos similar, suele hacer concesiones con canciones. Como fue el caso de Chile donde tocó por primera vez desde que inició su gira el tema “Never Really Over". Incluso subió a un pequeño fan al escenario.

Esto se debe a que Katy tiene una sección interactiva dentro del espectáculo “Choose your own”, donde un público vota temas de un álbum en específico: “Smile”. Aunque es un bloque de seis canciones, generalmente interpreta cuatro de ese disco.

Los mejores éxitos de Katy Perry

Por lejos, el segundo bloque de canciones es el más bailable. Introducido por un video en inglés y sin subtítulo, se llama “Woman's World” . Este segmento está lleno de hits: “California Gurls", “Teenage Dream”, “Hot N' Cold” y “I Kissed a Girl”. Aunque advierten que suele cortarlos, más al estilo de un mush-up que de sencillos individuales.

Con un concepto un tanto complejo, innecesario para una artista con tantos éxitos, los espectadores seguirán a quien le da voz al “roar” en una lucha de reflectores y canciones contra una Inteligencia Artificial, un algoritmo maligno que busca corromperla. ¿Podrá Katy Perry vencer a la tecnología y, en el camino, entretener a los argentinos?

El setlist de Katy Perry en su gira 2025

Bloque 1: ARTIFICIAL

1-Artificial

2-Chained to the Rhythm

3-Teary Eyes

4-Dark Horse

Bloque 2: WOMAN'S WORLD

5-Woman´s World

6-California Gurls

7-Teenage Dream

8-Hot n Cold

9-Last Friday Night (T.G.I.F.)

10-I Kissed a Girl

Bloque 3: NIRVANA

11- Nirvana

12- Crush

13- I'm his, he´s mine

14- Wide Awake

Bloque 4: CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE: SMILE

15- Canción elegida por el público

16- Canción elegida por el público

17- All the love

Bloque 5 MAINFRAME

18-E.T.

29- Part of Me

20- Rise

Bloque 6 END GAME

21- Roar

22- Daisies

23- Lifetimes

24- Firework

