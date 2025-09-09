Katy Perry en Argentina: esta es la lista de 24 canciones que presentará

Con un bloque cargado de hits y otro interactivo, con temas a elección del público, la artista presentará “The Lifetimes Tour”.

La dueña de un sueño adolescente regresó al país después de siete años y viene a presentar su último disco “143”, en referencia a su “número del ángel” según explicó la artista. Además, traerá 24 canciones en un repertorio variado por sus más de 15 años de carrera.

Si bien la artista viene respetando una lista, más o menos similar, suele hacer concesiones con canciones. Como fue el caso de Chile donde tocó por primera vez desde que inició su gira el tema "Never Really Over". Incluso subió a un pequeño fan al escenario.

Esto se debe a que Katy tiene una sección interactiva dentro del espectáculo "Choose your own", donde un público vota temas de un álbum en específico: "Smile". Aunque es un bloque de seis canciones, generalmente interpreta cuatro de ese disco.

Los mejores éxitos de Katy Perry Por lejos, el segundo bloque de canciones es el más bailable. Introducido por un video en inglés y sin subtítulo, se llama “Woman's World” . Este segmento está lleno de hits: “California Gurls", “Teenage Dream”, “Hot N' Cold” y “I Kissed a Girl”. Aunque advierten que suele cortarlos, más al estilo de un mush-up que de sencillos individuales.