3 de septiembre de 2025 - 14:20

Así es la renovada casa de Guillermina Valdés: minimalista, llena de luz y muchísimas plantas

La modelo abrió las puertas de su casa y mostró como luego de una "lavada de cara" quedó como nueva.

Así es la casa renovada de Guillermina Valdés.

Así es la casa renovada de Guillermina Valdés.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Agustín Zamora
La empresaria logró transformar su departamento creando un nuevo espacio lleno de vegetación combinando el estilo minimalista dejando cada rincón con un toque único y lleno de identidad.

Guillermina Valdés mostró su casa con un aire renovado

La modelo suele compartir con sus más de 2,6 millones de seguidores los tips de belleza y cuidado corporal más utilizados por las fashionistas. Asimismo, su hogar funciona como el escenario ideal para mostrarse fresca y radiante. Es por ello que suele convertir cada habitación de su casa en un lugar lleno de identidad y estilo propio.

La alquimista suele posar frente a un amplio espejo que en el reflejo muestra su living. El mismo, se conforma por un sólido piso de parqué pulido. Sobre él, amplios sillones color crudo, una mesa ratona de petiribi y una alfombra circular color beige dan un estilo muy personal.

También se puede observar un amplio ventanal donde se destaca la presencia de la luz natural en la mayor parte del día. Detrás, está ubicado un cómodo balcón con muebles de jardín de interiores y una amplia maceta color blanco.

La ambientación fusionaba armoniosamente comodidad y diseño, exhibiendo la estética refinada y discreta que define a la empresaria, donde la serenidad y la belleza se encuentran en perfecta sincronía.

El criterio estético y la funcionalidad en cada rincón de su hogar le brindan a Guillermina Valdés un espacio donde poder descansar, pasar tiempo libre o de ocio o, bien, grabar contenido para sus redes sociales haciendo de la estética sin excesos su marca registrada.

