Así es la renovada casa de Guillermina Valdés: minimalista, llena de luz y muchísimas plantas

La modelo abrió las puertas de su casa y mostró como luego de una "lavada de cara" quedó como nueva.

Guillermina Valdés supo consagrarse en estos años como un ícono de belleza y glamour. Tal es así que su gusto por la moda y el diseño trascendió las barreras de las pasarelas y penetró en cada rincón de los hogares donde habitó. Hoy, su vida de soltera está atravesada por un estilo de vida natural con un guiño chic, transformando por completo su casa.

La empresaria logró transformar su departamento creando un nuevo espacio lleno de vegetación combinando el estilo minimalista dejando cada rincón con un toque único y lleno de identidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GUIV (@guiv.care) Guillermina Valdés mostró su casa con un aire renovado La modelo suele compartir con sus más de 2,6 millones de seguidores los tips de belleza y cuidado corporal más utilizados por las fashionistas. Asimismo, su hogar funciona como el escenario ideal para mostrarse fresca y radiante. Es por ello que suele convertir cada habitación de su casa en un lugar lleno de identidad y estilo propio.

La alquimista suele posar frente a un amplio espejo que en el reflejo muestra su living. El mismo, se conforma por un sólido piso de parqué pulido. Sobre él, amplios sillones color crudo, una mesa ratona de petiribi y una alfombra circular color beige dan un estilo muy personal.

Guillermina Valdés Así es la casa renovada de Guillermina Valdés. Instagram Guillermina Valdés Así es la casa renovada de Guillermina Valdés. Web Guillermina Valdés Así es la casa renovada de Guillermina Valdés. Instagram También se puede observar un amplio ventanal donde se destaca la presencia de la luz natural en la mayor parte del día. Detrás, está ubicado un cómodo balcón con muebles de jardín de interiores y una amplia maceta color blanco.