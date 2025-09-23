Manipuló fotos de sus compañeras con IA y las publicó en sitios porno: elevan la causa a juicio

La Justicia de Córdoba ratificó la elevación a juicio del caso que involucra a un joven de 19 años acusado de utilizar Inteligencia Artificial (IA) para manipular imágenes de sus compañeras de un instituto y difundirlas en plataformas pornográficas.

La decisión del Juzgado de Control de Violencia Familiar N.° 1 desestimó la oposición de los representantes legales del acusado, que tiene la posibilidad de apelar la medida.

Se trata de un estudiante de 19 años que cursaba en el Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Según informaron fuentes oficiales, él tomó las fotos de las adolescentes para luego publicarlas en un sitio web para adultos.

Las víctimas tienen entre 15 y 16 años , al tiempo que el alumno se encuentra imputado por el delito de lesiones graves calificadas por el género.

De acuerdo a la acusación del fiscal Pablo Cuenca Tagle, el muchacho utilizó técnicas como “face swapping” (intercambio de caras con IA), superpuso los rostros de varias damnificadas en cuerpos desnudos de mujeres adultas que extrajo de páginas pornográficas.

Los investigadores constataron que el estudiante realizó diversas descripciones que cosificaban a las damnificadas, todo generado con IA. A su vez, incorporó hipervínculos a las cuentas de las redes sociales de ellas, por lo que fueron contactadas por los usuarios de las mencionadas plataformas.

“Atajo legal” para acusarlo

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Control de Violencia Familiar Nº1 de Córdoba confirmó que el caso irá a juicio oral y público, mientras que desestimó la oposición de los representantes legales del sindicado, quien aún tiene la posibilidad de apelar.

El abogado de algunas de las víctimas, José Dantona, sostuvo que el “face swapping” no está tipificado en el Código Penal, por lo que debió buscar “un atajo legal” para encuadrar el ilícito.

Y remarcó que a pesar de que varias imágenes fueron eliminadas, otras continúan en Internet.