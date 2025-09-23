23 de septiembre de 2025 - 19:15

Manipuló fotos de sus compañeras con IA y las publicó en sitios porno: elevan la causa a juicio

Las víctimas son menores de edad. El joven de 19 años utilizó técnicas como “face swapping”, donde superpuso los rostros de las damnificadas en cuerpos desnudos de mujeres adultas.

Un alumno manipuló fotos de sus compañeras con Inteligencia Artificial para difundirlas en sitios pornográficos. &nbsp;

Un alumno manipuló fotos de sus compañeras con Inteligencia Artificial para difundirlas en sitios pornográficos.

 

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Justicia de Córdoba ratificó la elevación a juicio del caso que involucra a un joven de 19 años acusado de utilizar Inteligencia Artificial (IA) para manipular imágenes de sus compañeras de un instituto y difundirlas en plataformas pornográficas.

Leé además

Carolina Amoroso mostró las primeras fotos de su hijo recién nacido.

Carolina Amoroso compartió las primeras fotos del nacimiento de Vicente

Por Agustín Zamora
Una pareja encontró a un hombre desconocido en sus fotos de casamiento. Cuatro años después de la boda, gracias a una publicación en Facebook ligran identificarlo.   

En sus fotos de casamiento aparecía un invitado desconocido: 4 años después descubren su identidad

Por Redacción Mundo

La decisión del Juzgado de Control de Violencia Familiar N.° 1 desestimó la oposición de los representantes legales del acusado, que tiene la posibilidad de apelar la medida.

Cómo actuó el acusado de “face swapping”

Se trata de un estudiante de 19 años que cursaba en el Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Según informaron fuentes oficiales, él tomó las fotos de las adolescentes para luego publicarlas en un sitio web para adultos.

Las víctimas tienen entre 15 y 16 años, al tiempo que el alumno se encuentra imputado por el delito de lesiones graves calificadas por el género.

De acuerdo a la acusación del fiscal Pablo Cuenca Tagle, el muchacho utilizó técnicas como “face swapping” (intercambio de caras con IA), superpuso los rostros de varias damnificadas en cuerpos desnudos de mujeres adultas que extrajo de páginas pornográficas.

Los investigadores constataron que el estudiante realizó diversas descripciones que cosificaban a las damnificadas, todo generado con IA. A su vez, incorporó hipervínculos a las cuentas de las redes sociales de ellas, por lo que fueron contactadas por los usuarios de las mencionadas plataformas.

“Atajo legal” para acusarlo

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Control de Violencia Familiar Nº1 de Córdoba confirmó que el caso irá a juicio oral y público, mientras que desestimó la oposición de los representantes legales del sindicado, quien aún tiene la posibilidad de apelar.

El abogado de algunas de las víctimas, José Dantona, sostuvo que el “face swapping” no está tipificado en el Código Penal, por lo que debió buscar “un atajo legal” para encuadrar el ilícito.

Y remarcó que a pesar de que varias imágenes fueron eliminadas, otras continúan en Internet.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reconstrucción del recién descubierto megaraptor Joaquinraptor casali de Argentina con un brazo de cocodrilo del Cretácico en la boca.

Impactante hallazgo: descubren en la Patagonia un nuevo dinosaurio con restos de su última comida

Por Redacción Sociedad
El bullying implica continuidad en el tiempo, sometimiento y miedo.

Una especialista habló de bullying en Aconcagua Radio: "No se resuelve improvisando"

Por Redacción
Pronóstico del tiempo para este miércoles: bueno y con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Se viene un miércoles muy primaveral en Mendoza: "buen tiempo" y ascenso de la temperatura

Por Redacción Sociedad
Multa de más de 4 millones para el grupo de religiosos que pintaron piedras en el Manzano Histórico

Imponen multa de más de $4 millones al grupo de religiosos que vandalizó piedras en el Manzano Histórico

Por Redacción Sociedad