Una pick up chocó con un colectivo en Luján, impactó contra un árbol y sus ocupantes salieron despedidos

Ocurrió en calle San Martín, en la intersección con Malabia. Tanto el conductor de la camioneta como su acompañante fueron trasladados en grave estado al Hospital Central.

Un fuerte accidente vial dejó a dos hombres hospitalizados en grave estado luego de que la camioneta en la que viajaban perdiera el control tras chocar contra un colectivo. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en calle San Martín, en Luján de Cuyo.

Cómo ocurrió el accidente vial Según la primera información del parte policial, la camioneta Toyota Hilux se desplazaba por calle Malabia de este a oeste y, al intentar girar hacia el norte en la intersección con San Martín, colisionó contra un Iveco Daily.

Como consecuencia del impacto, la Hilux se desvió del camino y terminó chocando contra un árbol. Tras ello, los dos ocupantes salieron despedidos del vehículo, mientras que la camioneta terminó dentro de una acequia.

Accidente vial en Luján. Accidente vial en Luján. Prensa Seguridad Mendoza Situación de las víctimas Las dos personas que viajaban en la camioneta, quienes aún no fueron identificados, resultaron con politraumatismos graves y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Central. Por su parte, el conductor del Iveco, un hombre de 44 años, salió ileso y el test de alcoholemia arrojó 0,00 g/l.