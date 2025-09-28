28 de septiembre de 2025 - 11:56

La mamá de Morena descartó a "Pequeño J" como autor del triple crimen: "Ni negociar un cajón de naranja puede"

Sabrina también negó el vínculo de su hija con actividades ilícitas, mientras que acusó a la policía de querer desviar la investigación. "Quieren investigar a la familia, investiguen, pero las tres familias, por favor”, agregó.

Sabrina, madre de Morena, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Sabrina, madre de Morena, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

La mujer sostuvo en Radio Rivadavia que nadie de la Justicia la llamó para informarle sobre el avance de la investigación y reveló que fue agredida tras la última marcha en reclamo de justicia. “La Policía en vez de protegernos deja pasar a los que atacan. Las fuerzas son un asco”, expresó con indignación.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas

Sabrina negó el vínculo de su hija con actividades ilícitas

Un punto central de la denuncia de Sabrina fue el rechazo a la hipótesis de que las víctimas o sus familias estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. En tanto, exigió que las autoridades dejen de “suponer” y se concentren en los verdaderos focos delictivos.

“Yo no tengo problema en investigarme. Pero me parece que se están llenando de temas. Quieren noticias, investiguen, pero no supongas. O sea, agarrate pruebas concretas… Quieren investigar a la familia, investiguen, pero las tres familias, por favor”, asumió.

El Pequeño J “no puede negociar ni un cajón de naranja”

En el marco del avance judicial, se conoció la detención de una sexta persona, Ariel Jiménez, de 29 años, señalado como el hombre que la banda contrató para cavar el pozo. No obstante, la madre de Morena se mostró escéptica sobre la figura del presunto autor intelectual del hecho, conocido como “Pequeño J”.

“No creo (que sea el autor intelectual). Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián… En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja”, ironizó Sabrina, expresando que le parecía una farsa.

Burlando asumió la defensa de las familias

El crimen, marcado por la tortura y el corte de dedos a las jóvenes, sigue siendo interpretado por la investigación como un “mensaje” del narcotráfico hacia otros vendedores en la provincia de Buenos Aires.

Sabrina señaló que, a pesar de las amenazas, no piensa callarse: “Todo el mundo me dice, ‘No tenes miedo.’ ¿Qué miedo voy a tener?”. Finalmente, reveló que las familias cuentan con el apoyo legal de los letrados Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la defensa de las familias de manera gratuita.

