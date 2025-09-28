28 de septiembre de 2025 - 13:30

Preocupación en Córdoba: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol

Las muertes se produjeron en Villa Dolores y Sebastián El Cano, ambas por paro cardiorrespiratorio. En las últimas tres semanas se registraron cinco fallecimientos súbitos en la provincia.

Córdoba en alerta: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol.

Córdoba en alerta: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En las últimas horas, en Córdoba ocurrieron dos tragedias casi en simultáneo. Un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron de manera repentina mientras jugaban al fútbol en distintas localidades. Ambos fallecieron como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Leé además

Jugaba al truco con sus amigos en el colegio, se desconpensó y murió: tenía 15 años.

Tenía 15 años, jugaba al truco con sus amigos en el colegio, se descompensó y murió

Por Redacción Sociedad
ni villa general belgrano ni la cumbrecita: el pueblo de cordoba que fue reconocido como uno de los mas lindos del mundo

Ni Villa General Belgrano ni La Cumbrecita: el pueblo de Córdoba que fue reconocido como uno de los "más lindos del mundo"

Por Andrés Aguilera

Dos tragedias en simultáneo

El primer hecho ocurrió en Villa Dolores, donde un hombre de 57 años se descompensó en plena cancha durante un partido amateur. Pese a haber sido trasladado de urgencia al hospital regional, los médicos confirmaron su deceso poco después.

Horas más tarde, la tragedia golpeó en la localidad de Sebastián El Cano, cuando Santino López, de apenas 13 años y oriundo de Las Arrias, se desplomó mientras jugaba un partido en el Club Ilusión del Norte. Fue trasladado al hospital local acompañado por su madre, pero a pesar de los intentos médicos no pudieron reanimarlo. La Fiscalía de Instrucción 9na de Deán Funes dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Seguidillas de muertes súbitas preocupan en Córdoba

Los casos encienden las alarmas de las autoridades provinciales por la cantidad de hechos similares. En solo tres semanas se registraron cinco muertes repentinas, tres de ellas de adolescentes en plena actividad física.

  • El 11 de septiembre, Amadeo Ruiz (13), jugador de San Lorenzo de barrio Las Flores, murió durante un entrenamiento de inferiores.
  • El 15 de septiembre, Facundo Arias Prieto (13), estudiante de Villa Carlos Paz, se descompensó en una clase de educación física y falleció por muerte súbita.
  • Ese mismo día, en Capilla de los Remedios, Thian Toledo (7) murió súbitamente en mientras festejaba su cumpleaños.
  • El 18 de septiembre, en Córdoba capital, falleció Lautaro Maineri(15) por un coágulo cerebral inoperable, tras descompensarse jugando al truco con compañeros en la semana del estudiante.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elevan a juicio a una reclusa trans acusada de abusar a siete presas en la cárcel de mujeres.

Reclusa trans acusada de abusar de 7 presas en la cárcel de mujeres va a juicio

Por Redacción Policiales
La misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

Misterio en la noche: qué era la enigmática luz que sorprendió a miles de personas

Por Redacción Sociedad
Un alumno manipuló fotos de sus compañeras con Inteligencia Artificial para difundirlas en sitios pornográficos.  

Manipuló fotos de sus compañeras con IA y las publicó en sitios porno: elevan la causa a juicio

Por Redacción Sociedad
No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre

Por Reverso