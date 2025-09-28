Preocupación en Córdoba: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol

Las muertes se produjeron en Villa Dolores y Sebastián El Cano, ambas por paro cardiorrespiratorio. En las últimas tres semanas se registraron cinco fallecimientos súbitos en la provincia.

Córdoba en alerta: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol.

En las últimas horas, en Córdoba ocurrieron dos tragedias casi en simultáneo. Un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron de manera repentina mientras jugaban al fútbol en distintas localidades. Ambos fallecieron como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Dos tragedias en simultáneo El primer hecho ocurrió en Villa Dolores, donde un hombre de 57 años se descompensó en plena cancha durante un partido amateur. Pese a haber sido trasladado de urgencia al hospital regional, los médicos confirmaron su deceso poco después.

Horas más tarde, la tragedia golpeó en la localidad de Sebastián El Cano, cuando Santino López, de apenas 13 años y oriundo de Las Arrias, se desplomó mientras jugaba un partido en el Club Ilusión del Norte. Fue trasladado al hospital local acompañado por su madre, pero a pesar de los intentos médicos no pudieron reanimarlo. La Fiscalía de Instrucción 9na de Deán Funes dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Seguidillas de muertes súbitas preocupan en Córdoba Los casos encienden las alarmas de las autoridades provinciales por la cantidad de hechos similares. En solo tres semanas se registraron cinco muertes repentinas, tres de ellas de adolescentes en plena actividad física.