Tenía 15 años, jugaba al truco con sus amigos en el colegio, se descompensó y murió

Un nuevo caso de muerte súbita juvenil sacudió a Córdoba . Lautaro Maineri , un adolescente de 15 años , falleció este miércoles en la Clínica Vélez Sarsfield tras descompensarse mientras jugaba al truco con sus amigos en una escuela durante los festejos de la semana del estudiante.

El joven, que se desmayó de manera repentina , fue trasladado de urgencia al nosocomio por su padre, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza . Lautaro permaneció en estado vegetativo hasta su deceso.

Lautaro era arquero del Club All Boys de barrio Rosedal , donde jugaba desde hacía tres años. Marcelo Capdevila , presidente de la institución, expresó su profundo pesar a Cadena 3 : “Desgraciadamente, para nosotros y para la familia, es una noticia que no esperábamos. Siempre tiene fe uno, pero pasó lo que no queríamos”.

El dirigente recordó que el adolescente era un chico alegre y comprometido con el deporte , al punto de entrenar con el equipo femenino cuando sus horarios escolares no le permitían hacerlo con el plantel masculino.

Luego aseguró que todos los jugadores del club se someten a una revisión médica : “Tratamos de hacerlo con ellos porque sé que lo hacen bien".

La familia del joven pidió la camiseta que usó en su último partido para rendirle un homenaje en la despedida.

Cuatro muertes de jóvenes en cinco días

El fallecimiento de Lautaro se suma a otros tres casos recientes de muertes súbitas en menores ocurridos en Córdoba en apenas cinco días.

Un chico de 13 años que se descompensó durante un entrenamiento en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores. Un alumno de la misma edad que murió súbitamente durante una clase de Educación Física en una plaza de Carlos Paz. Además, Thian Toledo, un niño de 7 años, que sufrió un paro cardiorrespiratorio en un cumpleaños en Río Tercero.