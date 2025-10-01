Otra casa incendiada, la segunda en menos de 24 horas , es el saldo que está dejando en San Martín un enfrentamiento entre bandas en los barrios del norte de la ciudad.

Bomberos Voluntarios de San Martín debieron trabajan intensamente hasta las 15.30 de este miércoles, para sofocar las llamas de un incendio provocado intencionalmente en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Leonardi y Jacobina, en el Barrio Norte, muy cerca del límite con el Barrio Municipal.

El conflicto está afectando toda la zona de los barrios Los Parrales, Néstor Kirchner, Güemes, Municipal y Norte, pero especialmente concentrados en estos dos últimos.

Un grupo tiene como líder a un hombre conocido como “el Chileno” , que es cabecilla de una de las facciones de la barra brava del Atlético Club San Martín y se agrupa en la calle bajo el “trapo” que lleva la inscripción “Barrio Norte”.

Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín (Gentileza para Los Andes)

El otro bando estaría liderado con un hombre apodado “el Piojo” , pero aún estos detalles están en plena investigación y confirmación.

Lo que si es un hecho es que el enfrentamiento, que viene fermentando desde hace tiempo, entró en ebullición este martes, cuando una vivienda del lugar había quedado provisoriamente sin moradores y fue ocupada, posiblemente usurpada, por personas que había llegado de un sector de Las Heras.

Pasadas las 15 del martes, un grupo de hombres jóvenes que viven en esa zona, pretendió desalojar a los ocupantes y se produjo un enfrentamiento con piedras, golpes y algunos disparos de arma de fuego.

Minutos después un auto llegó a toda velocidad a la guardia del Hospital Perrupato. De ese vehículo bajaron a Kevin Hernán Gabriel Martínez, de 25 años de edad, que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida y con un riñón comprometido por la lesión. El lesionado ingresó directamente al quirófano y luego quedó internado, en estado delicado.

Se informó que Martínez tiene domicilio en San Martín y supuestamente era parte del grupo que intentó el desalojo.

Avanzada la tarde del martes, ingresó un nuevo llamado al 911 advirtiendo que había unas 30 personas cerca de la casa del conflicto y que se había arrojado una bomba molotov y había comenzado un incendio.

Los bomberos se desplazaron al lugar y, más allá de la tarea de extinción, los daños fueron totales.

Ya pasadas las 22, una mujer de 33 años se presentó en la oficina fiscal, diciendo que era la ocupante de la casa y que venía a denunciar el incendio. Por orden de la Fiscalía en turno, se le tomó declaración y luego se la detuvo.

Ahora una segunda casa fue quemada, también con un incendio iniciado con una molotov.