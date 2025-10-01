Potrerillos: intenso rescate en helicóptero a un hombre que cayó de su caballo en alta montaña

Tras el imprevisto, el animal cayó encima de la víctima de 57 años, provoncándole varias lesiones. El sujeto fue llevado de urgencia al Hospital Central.

Un hombre de 57 años fue rescatado este miércoles en Potrerillos por la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) tras sufrir un accidente a caballo que lo dejó inconsciente. El operativo contó con apoyo aéreo del helicóptero Halcón 2 debido a la complejidad del terreno.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30, en el Puesto Quebrada del Toro, cuando la víctima cayó del animal. Luego del imprevisto, el caballo terminó encima del sujeto, provocándole diversas lesiones, a tal punto de no poder reaccionar. Fueron sus familiares quienes dieron aviso a la Policía de Mendoza por asistencia.

Al mencionarse la zona donde había sucedido el accidente, la policía dispuso el traslado de un equipo de rescate y el helicóptero recién mencionado. Cuando llegaron los efectivos, el hombre ya había sido trasladado por conocidos unos 300 metros aproximadamente desde el lugar del siniestro.

Fue encontrado tendido en el patio del puesto sobre un colchón, a la espera de emergencia médica. En tanto, el personal de rescate le practicó maniobras de inmovilización en cuello y extremidades, lo colocó en una plano rígido, además de otros primeros auxilios, y lo preparó para el traslado aéreo de urgencia.

Una vez estabilizado, el helicóptero Halcón 2 lo llevó hasta el Hospital Central, donde fue diagnosticado con politraumatismos moderados. El sujeto continúa bajo estado de observación.