21 de septiembre de 2025 - 14:45

Lluvia, granizo y hasta nieve en Mendoza: así arrancó la primavera 2025

La provincia recibió la primavera 2025 con un tiempo inestable e inesperado. Cómo está la situación en el Gran Mendoza, Valle de Uco, el Sur y Alta Montaña. El este provincial no registró lluvias por el momento.

Nieve en Potrerillos.

Nieve en Potrerillos.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Día de la Primavera

Primavera 2025 en Argentina: por qué no es el 21 de septiembre y cuál es la verdadera fecha de inicio

Por Redacción Sociedad
Los astros sugieren que esta estación puede marcar un antes y un después en sus vidas sentimentales.

Amor de primavera: los 2 signos del zodiaco que encontrarán el amor en esta estación

Por Redacción

El inicio de la Primavera 2025 en Mendoza se vio marcado por fenómenos meteorológicos que sorprendieron a los mendocinos en distintas zonas de la provincia. Desde la noche del sábado, lluvias y granizo intenso afectaron al Gran Mendoza y al Valle de Uco, mientras que en la Alta Montaña se registraron nevadas que complicaron el tránsito.

Nieve en localidades de Potrerillos

Las localidades de Potrerillos, incluyendo Los Saltos, Vallecitos, Valle del Sol y Manantiales, entre otras, también recibieron nieve. Diferentes usuarios mendocinos aprovecharon el momento y publicaron con sorpresa diversos videos e imágenes de las calles cubiertas de blanco.

Embed
Embed
Valle del sol, Potrerillos
Nieve en Valle del sol, Potrerillos.

Nieve en Valle del sol, Potrerillos.

Paso Cristo Redentor cerrado: hasta cuándo

Además, se suma el mal tiempo en Alta Montaña, marcado por precipitaciones y nevadas intensas. Esta situación provocó el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, según informó Gendarmería Nacional.

Las autoridades informaron que se continuarán los trabajos de control de hielo y evaluación de condiciones de transitabilidad durante la jornada de hoy, y mañana a primera hora se definirá la habitación del paso internacional.

image

La inestabilidad continuará durante el día, y se recomienda a los conductores y vecinos tomar precauciones ante las condiciones climáticas extremas. El corredor internacional se encuentra cerrado desde este sábado, mientras que las autoridades nacionales advierten que podría continuar de la misma forma durante los próximos días.

Fuerte granizo en Valle de Uco

Una fuerte caída de granizo se registró en San Carlos durante la tarde y la noche del sábado, fenómeno que se repitió en la madrugada del domingo en distintos puntos del Valle de Uco.

En Tupungato se presentaron lluvias, en Tunuyán la tormenta llegó con granizo aislado pasada la 1 de la madrugada, mientras que en San Carlos las calles amanecieron cubiertas de blanco por la acumulación de piedra, en una postal similar a la de una nevada.

San Carlos
San Carlos: las rutas y caminos se encuentran transitables pero se recomienza manejar con precaución.

San Carlos: las rutas y caminos se encuentran transitables pero se recomienza manejar con precaución.

San Carlos
Granizo en San Carlos

Granizo en San Carlos

San Carlos
Gran acumulación de granizo en localidades de San Carlos

Gran acumulación de granizo en localidades de San Carlos

El Sur de Mendoza

En el Sur de la provincia, en áreas cercanas a la Cordillera, en Malargüe y San Rafael rige alerta amarilla por fuertes nevadas durante el día. Según informaron autoridades departamentales y posteos en redes sociales, ambos departamentos ya observaron la caída de nieve. En tanto, se recomienda tomar precaución a la hora de salir de casa, además de mantenerse abrigado.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La presencia de este pájaro es un indicador claro del inicio de la primavera y regresa año tras año al mismo lugar.

El pájaro que anuncia la llegada de la primavera y cuida el jardín toda la estación

Por Lucas Vasquez
El pronóstico para este Día de la Primavera en Mendoza

Día de la Primavera con tormentas y descenso de la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Cómo prevenir la picadura de mosquitos.

Con la llegada de la primavera, alertan sobre el avance del dengue y piden intensificar la prevención

Por Redacción Sociedad
El día viernes, el predio de la Virgen fue sede del festival Mood Primavera, que reunió a miles de mendocinos para celebrar la llegada de la primavera y festejo del Día del Estudiante con música en vivo.

El festival Mood Primavera reunió a miles de mendocinos con lo mejor de la música local

Por Redacción Sociedad